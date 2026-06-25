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中信、政大設家族辦公室智庫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行昨日攜手政大成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右三）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（右二）、私人銀行經營部部長莊順卿副總（右一），以及政大副校長蔡維奇（左三）、特聘教授許永明（左二）與香港中文大學榮休教授范博宏（左一）共同出席。中信銀／提供
中信銀行昨日攜手政大成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右三）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（右二）、私人銀行經營部部長莊順卿副總（右一），以及政大副校長蔡維奇（左三）、特聘教授許永明（左二）與香港中文大學榮休教授范博宏（左一）共同出席。中信銀／提供

中信銀行昨（24）日攜手國立政治大學正式成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，並特別邀請華人家族企業的研究權威教授范博宏主筆，發布首篇《家族企業的家族治理》研究報告。

中國信託銀行2024年起與波士頓顧問公司（Boston Consulting Group, BCG）定期發布《台灣超高資產客群財富洞察報告》，本次與政大合作，以金融實務與學術視角探討高資產家族治理議題，建議透過「制度化家族治理」，協助承接有形資產及凝聚力、價值觀等更關鍵的無形財富，打造跨世代長遠傳承基礎。

「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」啟動儀式暨發布茶會，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠、私人銀行處處長楊子宏資深副總、私人銀行經營部部長莊順卿副總，以及政大副校長蔡維奇、特聘教授許永明與香港中文大學榮休教授范博宏共同出席。

楊淑惠表示，隨著台灣高資產家族面臨世代交替與治理複雜等挑戰，相較於財富移轉，更重要的在於價值、制度與家族共識的傳承，此次攜手政大成立產學合作家族辦公室研究智庫，盼藉由跨界合作的宏觀視角，以家族治理為起點，延伸探討傳承接班、資產配置與企業永續等面向所創造的價值，協助高資產家族實現跨世代傳承與長期影響力。

《家族企業的家族治理》報告由主持教授許永明推動與學術引領、教授范博宏主筆。范博宏強調，家族傳承真正流失的往往不是資產，而是支撐家業長期運作的價值、信任與經營智慧，建議利用制度化的家族治理，將個人判斷轉化為可長期運作的合作與決策架構。真正的傳承不在於留下多少財富，而是建立合作系統，「放下控制才能換取家族50年的長治久安」。

研究進一步歸納三大核心，首要為無形財富流失是家族傳承最關鍵的風險，其次為家族治理的精神不在於約束，而是培養家族成員長期合作的能力；最後，家族憲章雖是制度落地的重要起點，但須依家族發展階段審慎導入。制度能否發揮效果，關鍵不在文件本身，而在於是否同步建構家族會議、家族委員會、家族辦公室等運作機制，並納入定期檢視與調整。

楊子宏指出，家族治理並非一蹴可幾，而是一段隨家族狀態持續精進的過程。中信銀行家族辦公室以「系統性、一站式、長期陪伴」為核心，運用清楚且可重複運作的End-to-End服務模式，整合內外部專業資源，協助家族釐清共識與風險，再依序導入適合當前階段的治理工具。

政大 中信銀行

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