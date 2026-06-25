玉山射箭國手選拔 熱血開賽

玉山長期支持台灣體育發展，致力培育體育人才與強化基層環境，自2024年起攜手中華射箭協會共同舉辦台灣唯一青少年、青年國手選拔賽—「玉山射箭國手選拔賽」，為選手打造圓夢舞台，本屆賽事於昨（24）日熱血開賽、為期三天，設有青年反曲弓、青年複合弓、青少年反曲弓、青少年複合弓四個組別，共有超過200位選手參賽。

各組個人排名前三名選手，將代表台灣參加在阿拉伯聯合大公國舉辦的2026「亞洲青年/青少年射箭錦標賽」，而青少年反曲弓組男、女冠軍選手，將出賽於塞內加爾舉辦的「達卡青年奧林匹克運動會」，為台灣爭取最高榮譽。

近兩年由「玉山射箭國手選拔賽」遴選出的台灣射箭代表隊，在國際賽場上表現亮眼，在2024年「亞洲青年/青少年射箭錦標賽」及「世界中學生運動會」共獲得15金、八銀、七銅共30面獎牌，2025年在加拿大舉行的「世界青年青少年射箭錦標賽」中，也奪得五銀、四銅共九面獎牌，展現台灣射箭的實力。

為持續深耕射箭運動發展，玉山與射箭協會積極推動各項基礎工程，每年針對射箭資源相對匱乏的國、高中及小學辦理射箭裝備捐贈活動，此外，在去年下半年舉辦玉山青年/青少年射箭訓練營，特別邀請曾六度代表日本奧運會並榮獲銀牌的山本博教授擔任講師，親身指導30位深具潛力的選手，協助他們拓展視野、精進技術，厚植未來競爭實力。

玉山長期支持推動青年與青少年體育賽事，包含剛完成的的玉山盃全國青棒錦標賽以及玉山莒光盃全國排球賽，皆正積極選拔或培訓台灣代表隊。7、8月排球代表隊將要征戰U17男子、女子世界排球錦標賽及U18男子、女子亞洲排球錦標賽；棒球代表隊則將於9月在台灣參加U18亞洲青棒錦標賽，期盼能延續2024年亞青賽冠軍的氣勢，成功取得二連霸。玉山邀請大家能持續關注台灣體育，一起為台灣體育選手加油與喝采。