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安泰銀資產總額逾4,000億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

安泰銀行（2849）昨（24）日舉行股東常會，安泰銀行總經理徐世偉則指出，截至今年4月底，全行資產總額已正式突破4,000億元大關，樹立新里程碑。

安泰銀行董事長俞宇琦指出，2025年安泰銀行稅後純益15.39億元，年增16.1%，每股純益（EPS）0.79元，年增16.2%，會中通過2025年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利新台幣0.51元，創四年新高，且已連續16年配發現金股利。

徐世偉指出，延續去年第4季的強勁業務動能，安泰銀行今年前五月營收動能續旺，各項核心指標較去年同期皆有顯著成長。截至今年4月底，全行資產總額已正式突破4,000億元大關，標誌著重要的成長里程碑。

在業務策略執行上，安泰銀行採取法金、消金及財管多元布局。法人金融方面，放款餘額年增12.2%，深耕企業客戶與產業金融，新成立法金商金團隊，鎖定具高成長潛力之中小企業客群；消費金融方面，信用貸款餘額年增19.8%、信用卡簽帳年增9.7%、房貸餘額年增4.4%，全線產品拓展策略奏效。

財富管理方面，安泰銀行戰略布局邁入新階段，第4季將啟動「財管2.0轉型方案」規劃，針對高資產客戶提供涵蓋投資布局等服務。

股利 安泰銀

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