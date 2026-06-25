安泰銀資產總額逾4,000億

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲爭相投入資源扶植本土製造能力。外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，全球封測龍頭日月光投控營運長吳田玉指出，沒有任何一項半導體技術是只有台灣能做的，但台灣有完整的產業生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係等三大優勢；尤其「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

2026-06-25 00:00