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錢荒 券商聯貸籌資1,800億 兆豐證通過3年期方案 融資上限78億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
券商籌資。聯合報系資料照
券商籌資。聯合報系資料照

台股交易投資熱絡，讓券商鬧錢荒，近期已有公股銀行跳出來，透露近期券商聯貸案接不完。合計此波因台股熱，帶動整體券商籌資金額近1,800億元。

兆豐金控（2886）昨（24）日代子公司兆豐證券公告，董事會決議通過銀行聯合授信案取得周轉金，金額最高78億元，其他近期亦透過聯貸案籌資的券商如中信證券、第一金證券、富邦證券、元大證券等，共計九家。

從籌資的角度而言，金融業高層指出，聯貸通常會比發債取得資金的速度更快一些，主因是發債需要向主管機關申請，而聯貸則與銀行簽約即可。因此，近期有不少券商透過聯貸案加速取得周轉金，永豐金控總經理朱士廷日前也在法說會上提及，永豐金證券預計將辦理100億至200億元的聯貸。

根據兆豐金公布的重大訊息指出，兆豐證券昨日召開董事會，會中正式決議通過此筆銀行聯貸案，以取得中長期營運週轉金為主要目的，並由董事會授權董事長辦理後續銀行團之籌組、簽約等相關事宜。此聯貸案預計由國泰世華銀行統籌主辦，總金額約60億元加減30%，意即上限為78億元，最少則為42億元以上額度，聯貸案期限為3年期。

證券商不限用途款項借貸額度告急，多家券商紛紛透過發債、現金增資或銀行聯貸補足銀彈，第一銀行總經理周朝崇日前也說，券商因融資需求升溫而使聯貸案激增。

根據金管會規定，券商的信用交易融資總金額、不限用途款項借貸（股票質押）與證券業務借貸款項等三項業務加總之融通總金額，不可超過該券商淨值的四倍。雖然截至目前並無券商的融通總金額超過淨值四倍，但整體券商融通總金額占淨值比重仍持續攀升，今年1月底約156%，截至5月底已經升至178%，且金額突破1.2兆元。

券商公會提議提高融通總金額占淨值比的限制從四倍拉高到六倍，不過目前仍未確定可提高限制，券商為了風險控管，皆陸續透過發債、增資等方式因應業務量擴張的需求。

金融業高層分析，證券商籌組中長期聯貸案，多半是為了因應台股成交量能擴大後的業務擴張需求。由於證券商日常營運高度依賴資金調度，包含信用交易融資、不限用途款項借貸與證券業務借貸等，都需要穩固的中長期周轉金作為後盾。

兆豐金 元大證券 第一金證券

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