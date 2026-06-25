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民眾瘋股 房貸與信貸的「雙貸族」暴增

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台股熱潮助長國內「雙貸族」激增。聯合報系資料照
台股熱潮助長國內「雙貸族」激增。聯合報系資料照

台股熱潮助長國內「雙貸族」激增，今年前四月，同時擁有房貸與信貸的「雙貸族」，累計突破42萬人。若從台股騰飛的2024年起算，一直到今年四月，平均每月雙貸族淨增加人數約2,160人。

台股在2024年衝上2.4萬點，當年平均每月新增約2,341名雙貸族，較2023年倍增；2025年每月平均人數更增至2,114人，顯示國內雙貸族增加趨勢，與台股走勢高度吻合。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波AI行情帶領台股市值暴衝，不少民眾也透過定存、抵押房產借周轉金、信貸等各種籌資管道投入股市，但投資有風險，尤其股市波動大，一旦明顯回檔，沒有預留資金做風險控制的民眾，就容易面臨資產減損或資金調度問題。

根據聯徵中心資料，2023年平均每月雙貸族增加約994人；2024年每月新增約2,341人，2025年每月也有2,114人。近年雙貸族單月新增人數最多時刻是2025年4月的3,570人，其次為今年3月的2,811人。

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