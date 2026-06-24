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獨／業界也訝異…不只榮成與世芯 郭明鑑還擔任香港兩家上市公司董事

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獨／業界也訝異…不只榮成與世芯 郭明鑑還擔任香港兩家上市公司董事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
不只榮成與世芯， 郭明鑑還出任這2家香港上市公司董事 。圖／ 國泰世華銀行提供
不只榮成與世芯， 郭明鑑還出任這2家香港上市公司董事 。圖／ 國泰世華銀行提供

金融圈人士指出，國泰世華銀行董事長郭明鑑除了在榮成紙業世芯等兩家上市公司兼任董事、獨董，還出任兩家香港上市公司的董事，這兩家香港上市公司分別為遠東宏信和順誠控股公司，這也使得在金融圈裡，郭明鑑有了「在外董事兼職最多的銀行董事長」封號。

儘管金管會周二表示，郭明鑑已經對國泰世華銀行申報其在外出任董事的兼職，因此銀行在授信業務上沒有利關人問題，但金融圈熱議之處在於，放眼各銀行，不要說公股銀行董事長不能有在外兼職董事，民營銀行董事長像郭明鑑這樣擔任4家公司董事，其中兩家為獨董的情況，都不曾出現。一位業界高層指出，在投行圈有一定輩份與資歷的郭明鑑，人脈非常廣，自然出任董事、獨董的機會很多，但既然出任國泰世華銀行董事長，在外面仍擔任多家公司的董事，業界都很訝異。

郭明鑑因為同時出任世芯獨董致使國泰投信旗下八檔基金必須被處分，從而必須針對全委及共同基金的部分賠償投資人超過6億元的損失，從上周起就話題不斷，如今更傳出國泰金控董事長蔡宏圖胞弟蔡鎮宇昨赴國泰世華銀辦公室毆打郭明鑑，因此郭明鑑在辭國泰投信董事之後，會否再有其他的動作更引外界矚目。蔡鎮宇事件之後，外界好奇郭明鑑是否會賠償國泰投信的6億多元損失。

根據遠東宏信的公告內容，郭明鑑出任「非執行董事」，同時也是其薪酬與提名委員會的成員。此外，郭明鑑從2024年10月開始擔任順誠控股的「獨立非執行董事」、亦即獨董。至於台灣的榮成紙業，郭明鑑則是出任董事長鄭瑛彬旗下投資公司的法人代表。

世芯 香港 國泰 榮成紙業

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