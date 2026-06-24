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CRIF：5000大企業營收獲利攀峰背後 虧損家數十年最高敲警鐘

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，5000大企業總體營運同步攀峰，營收總額達48兆5,012億元、稅後純益亦達5兆7,748億元雙創歷史新高，然企業獲利分歧加劇，虧損家數數據攀升至近十年最多。圖／AI生成 劉孝容
CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，5000大企業總體營運同步攀峰，營收總額達48兆5,012億元、稅後純益亦達5兆7,748億元雙創歷史新高，然企業獲利分歧加劇，虧損家數數據攀升至近十年最多。圖／AI生成 劉孝容

CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，5000大企業總體營運同步攀峰，營收總額達48兆5,012億元、稅後純益亦達5兆7,748億元雙創歷史新高，然企業獲利分歧加劇，虧損家數數據攀升至近十年最多，說明少數關鍵企業獲利、多數等待轉型壓力持續升高。

5000大企業繼2024年之後再次刷新歷史紀錄，在營收成長率10.98％、稅後純益成長率11.01%的力道拉抬下，營收總額突破至48.5兆元、稅後純益總額達5.77兆元的新階段。隨企業市值大幅擴張，磁吸效應吸引國內外資金加速湧入，不僅催動台灣加權指數迅速攀升，更適逢「主動式ETF元年」引領金融商品走向多元化，讓全球利害關係人高度矚目。

檢視金融業經營績效前十名，不僅高達九家由「證券及投信」囊括，綜合績效顯著優於傳統金控、銀行與人壽保險、且平均純益率高達51.91％，總體經濟擴張紅利外溢至資本市場獲利最為豐厚的核心受益產業。

5000大企業總體亮麗成績單的背後，企業獲利分歧景況嚴峻。首先，營收增加廠商家數2,611家相較上年度下降，同時平均營收成長率14.95%、平均資產報酬率4.28%、平均淨值報酬率7.74%等三個數據皆為近三年新低，呈三率三降。進一步檢視5000大企業過去十年虧損廠商家數落在422至631家區間，但2025年在營收獲利雙創紀錄的績效下，虧損廠商家數卻上升到772家。

進階將5000大企業排名分布以每500名設為區間，排名前30%企業（1,500名內）平均純益仍有10%以上且多數家數仍舊獲利。進一步分析中後段企業發現，平均純益率逐步遞減且虧損家數就會超過兩成，說明排名前段企業獲利豐厚、排名後段勉力維持獲利狀態，企業獲利分歧較往年更為加劇、資源與獲利更加集中，重點科技業與龍頭企業在人才、資金、甚至水電資源配置優勢，都讓傳統產業與中小型企業在缺乏轉型資源下，未來面對通膨與成本上漲夾擊，急待政策導入與供應鏈共好優化。

CRIF公布「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」台灣企業「營收獲利雙創紀錄」。資料來源：CRIF中華徵信所2026年版台灣大型企業排名TOP5000
CRIF公布「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」台灣企業「營收獲利雙創紀錄」。資料來源：CRIF中華徵信所2026年版台灣大型企業排名TOP5000

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