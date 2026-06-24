熱錢大逃殺！外資狂砍台股創紀錄 新台幣重貶1.26角創史上第7大量

人工智慧（AI）行情熄火，美國科技股走弱，台股今天跟進跳水，收盤大跌逾千點，外資更是創紀錄狠砍1774.18億元。熱錢大逃殺，拖累新台幣匯率重摔，收盤收31.751元，重貶1.26角，台北及元太外匯市場總成交金額41.635億美元，創史上第7大成交量。

受到美、韓半導體股重挫與技術面乖離修正影響，台股今天盤中大跌逾1200點，午盤後跌勢雖未進一步擴大，但多方反撲力道有限，終場收在46043.60點，下跌1057.05點，跌幅2.24%，失守5日均線46645點。

台股殺聲隆隆，三大法人今天重砍2102億元，其中外資大砍1774.18億元，創下外資史上單日賣超最高金額。

新台幣兌美元今天以31.64元開盤，上午偏弱整理，但午後因台股急殺、熱錢瘋狂流出，貶勢迅速擴大，盤中最低觸及31.797元、重挫1.72角；儘管出口商月底拋匯需求湧現，午後積極拋匯，但不敵外資出走，匯價持續進逼31.8元，尾盤則在央行防守之下，終場收在31.751元。

儘管新台幣匯率終場跌幅收斂，收盤價仍改寫4月14日以來、近2個半月新低；單日跌幅0.4%則創逾3個月最大單日跌幅。

外匯交易員直言，今天成交再爆巨量，體感上幾乎2/3的量都來自外資匯出，儘管央行加強防守、出口商也積極拋匯，但都不敵熱錢出走力道，「如果央行盤中沒有守，一定會貶破31.8元」。

外匯交易員接著分析，今天金融市場利空齊聚，除了美國聯準會（Fed）放鷹，助長升息預期，美元指數隨之走揚，亞幣全面承壓，加上市場擔憂AI估值過高再次引爆股市賣壓；此外，台股指數處在歷史高檔，外資只要大幅調節台股部位，往往伴隨鉅額資金匯出入，加劇匯市波動。

央行統計今天主要亞幣變動，由於美國聯準會放鷹效應發酵，美元指數續漲0.46%，強勢美元壓境加上亞股低迷，亞幣全面倒地，日圓貶值0.15%，人民幣下跌0.26%，韓元貶值0.28%，新台幣跌勢最重、下殺0.4%。