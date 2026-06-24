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股票質押額度告急？兆豐證券董事會通過銀行聯貸案 最高額度78億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金融大樓。記者曾原信／攝影
兆豐金融大樓。記者曾原信／攝影

台股持續維持在4.6萬點之上，股市熱絡，「四貸同堂」現象讓券商不限用途款項借貸額度告急，多家券商紛紛透過發債或現金增資補足銀彈。兆豐金（2886）24日代子公司兆豐證券公告，董事會決議通過銀行聯合授信案，目的是為了取得中長期營運周轉資金，擬由國泰世華銀行統籌主辦3年期聯貸案，總金額預計落在42億至78億元。

根據兆豐金公布的重大訊息指出，兆豐證券24日召開董事會，會中正式決議通過此筆銀行聯貸案，以取得中長期營運周轉金為主要目的，並由董事會授權董事長辦理後續銀行團之籌組、簽約等相關事宜。

此聯貸案預計由國泰世華銀行統籌主辦，總金額約新台幣60億元加減30%，意即上限為78億元，最少則為42億元以上額度，聯貸案期限為3年期。

兆豐金 國泰 台股

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