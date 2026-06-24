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家族企業傳承平均價值蒸發六成 中信政大成立家辦智庫尋解方

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
中信銀宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」。記者仝澤蓉／攝影
中信銀宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」。記者仝澤蓉／攝影

中信銀行與政治大學合作成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，發布首篇《家族企業的家族治理》研究報告，其中顯示，平均家族企業在傳承過程中，市值會蒸發六成，凸顯家族治理在傳承中的重要性。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，隨著台灣高資產家族面臨世代交替與治理複雜等挑戰，相較於財富移轉，更重要的在於價值、制度與家族共識的傳承，此次攜手政大成立產學合作家族辦公室研究智庫，盼藉由跨界合作的宏觀視角，以家族治理為起點，延伸探討傳承接班、資產配置與企業永續等面向所創造的價值，協助高資產家族實現跨世代傳承與長期影響力。

《家族企業的家族治理》報告由政大特聘教授許永明主持，香港中文大學榮休教授范博宏主筆；報告分析，家族在傳承過程中走向制度化治理，並非因情感或資源不足，而是隨著家族成員與世代擴增，傳統仰賴血緣與情感維繫的合作模式逐漸失效，導致決策權責模糊、角色界線不清與衝突。

范博宏強調，家族傳承真正流失的往往不是資產，而是支撐家業長期運作的價值、信任與經營智慧，建議利用制度化的家族治理，才可在結構日益複雜的情境下，將個人判斷轉化為可長期運作的合作與決策架構。報告建議，真正的傳承不在於留下多少財富，而是建立合作系統，「放下控制才能換取家族50年的長治久安」。

政大 中信銀行

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