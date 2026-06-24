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凱基銀行永續公益生態圈 結合捐血公益與生態保育

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行結合捐血公益與生態保育活動，總經理林素真（左四）率領員工及志工團隊響應捐血、展現愛心。圖／凱基銀行提供
凱基銀行結合捐血公益與生態保育活動，總經理林素真（左四）率領員工及志工團隊響應捐血、展現愛心。圖／凱基銀行提供

凱基銀行持續以行動實踐企業永續責任，去年首度將捐血活動結合地方創生深獲各界好評，今年再度舉辦公益捐血活動，更以創新的思維，連結社會公益、地方創生與生態保育，打造永續公益生態圈。此次活動特別以環境教育與生物多樣性主題，邀請參與捐血的員工、客戶及周邊鄰里民眾，一同認識台灣二級保育類動物「諸羅樹蛙」，更準備「諸羅樹蛙」棲地友善的在地與地方創生特色美食，作為提供每一位完成捐血民眾的感恩禮，期盼藉此提升大眾對生態保育的關注，進而擴大支持地方創生、社會公益及生態保育的影響力。

為紓解夏季血庫常見的季節性缺血問題，凱基銀行已連續三年在雙北和高雄等多處營運據點舉辦捐血公益活動，邀請員工、客戶及周邊鄰里民眾共同參與響應。凱基銀行除了積極參與社會公益及推動地方創生之外，近年來更持續關注台灣二級保育類動物「諸羅樹蛙」的生態保育議題，主動發起「蛙Need You」永續行動。今年更攜手地方創生團隊「三小市集」以及生態調查團隊「蛙趣自然生態」於捐血活動安排生態保育闖關互動遊戲，民眾可藉此了解諸羅樹蛙及其棲地保育議題，讓捐血活動不只是傳遞愛心，更成為推廣環境教育與生態保育的永續公益生態圈平台。

此外，凱基銀行為鼓勵民眾熱情參與，今年也結合生態保育的捐血感恩禮，選自雲嘉地區、以友善耕作方式守護諸羅樹蛙棲地的梔子花烏龍茶，及返鄉傳承家業的鮮脆筍茸海帶芽湯等在地好物，透過實際採購支持地方創生團隊，及鼓勵在地農民友善耕作，讓生態保育不只是理念，並讓參與捐血民眾也成為守護環境的一股力量。

凱基銀行近年來持續攜手三小市集推動諸羅樹蛙保育行動，不僅號召志工參與棲地維護、綠竹筍種植及生態調查等工作，也透過推薦在地友善商品、支持永續消費等方式，協助擴大地方創生與環境保育效益。今年也特別和嘉義在地永續工藝團隊「茉莉手作坊」合作，透過二度就業婦女的手藝，以邊角布料再利用概念設計製作特色活動布條，展現循環經濟與環境友善理念，也讓公益活動增添永續意義。

凱基銀行未來將持續推動永續公益生態圈，透過支持地方創生，結合社會公益、生態及環境保育、金融反詐騙宣導等不同面向的異業合作，深化員工、客戶及民眾對於永續的認識與實踐，為社會注入更多正能量，以實際行動落實企業永續責任。

凱基銀行捐血活動結合生態保育，邀請民眾一起參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育永續行動。圖／凱基銀行提供
凱基銀行捐血活動結合生態保育，邀請民眾一起參與「蛙Need You」諸羅樹蛙保育永續行動。圖／凱基銀行提供

凱基銀行 捐血 公益

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