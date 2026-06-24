看準「消暑經濟」 AFTEE先享後付祭玩樂體驗與涼夏購物車

暑假到來，正是台灣旅遊需求升溫的黃金旺季。根據交通部觀光署統計，今年1至4月台灣旅客出國人次較去年成長近20%，國人旅遊熱度呈現強勁需求；業界更預估2026年暑假出境人次將再創高峰，日本、韓國仍穩居台灣旅客首選目的地。在旅遊產業蓬勃發展之際，來自日本市占率第一的金融科技品牌AFTEE先享後付亦瞄準龐大商機，近年來積極布局旅遊消費生態系，相繼與大型旅遊服務平台、海內外指標性旅宿夥伴合作，均締造亮眼成果，本月宣布攜手台灣旅遊體驗平台「KKday」串接合作，用戶能於KKday輕鬆使用AFTEE先享後付結帳，補齊線上旅遊服務的全場景拼圖。

AFTEE先享後付表示，旅遊戶外品類全通路表現強勁，在訂單數、業績與客流量等指標上，長期位居前三大品類，展現極高成長動能；看好KKday深耕全球旅遊體驗市場，服務深度與廣度兼具，為市場指標平台之一，期待透過強強聯手，降低結帳門檻，助更多旅客輕鬆啟程。下一步AFTEE先享後付將持續拓展傳統型實體旅行社合作，逐步建構涵蓋線上線下旅遊服務的完整生態圈。

根據KKday數據分享，現代旅客的消費型態出現改變——「體驗型行程」為火熱成長的重點項目之一，2025年整體出境旅遊訂單強勁上揚，日本訂單年增約22%、韓國訂單年增約34%；進入2026暑假旺季，主題樂園門票、花火大會套票、沉浸式展覽等體驗型行程需求尤為突出，充分反映年輕世代旅客對「行程含金量」與「限定感體驗」的高度重視。彈性支付選項亦成為該類型高單價限量體驗票券的最佳解法，旅客可提前鎖定熱門檔期，同時透過彈性結帳來分散預算壓力，降低「想去但下不了手」的決策門檻。

AFTEE先享後付亦精選KKday熱賣且深受國人喜愛的旅日行程，包括日本環球影城門票Universal Studios Japan，搶先卡位暑假旺季名額；長岡花火大會2日遊搜羅夏季最熱門花火行程，輕鬆下訂助旅客一次解決行程安排，透過AFTEE先享後付提前預訂更分散旅費壓力。歡慶KKday合作上線，AFTEE先享後付全用戶享不限金額結帳現折15%，另享優惠包括單筆滿額現折100元與300元、使用AFTEE APP繳費再送300元折扣金；KKday更同步加碼，於結帳模組輸入折扣碼，單筆最高再折300元，疊加優惠最高現省超過千元！

炎炎夏日出遊，行頭必須準備好！AFTEE先享後付集結精選商家，從行李打包到出遊配備，羅列夏季旅遊推薦好物一次購齊，像是出國必備質感防護兼具的萬用行李箱、時尚配件品牌CASETiFY推出的經典Bounce系列可擴充行李箱，以及全球首款亮面粉色Pink Sakura Bloom Bounce，使用AFTEE先享後付結帳新戶現折8%（最高折抵200元），AFTEE APP繳費再加碼50元折扣金。

其他如7-ELEVEN i預購則針對暑假旅遊季精選多款涼感消暑好物，涵蓋保溫水瓶、降溫隨身杯、行動充電涼扇等，更有暑假旅遊限定組合，多重折扣與平台OPENPOINT點數疊加享用！孔雀Peacock ICE PACK降溫不鏽鋼杯加涼感冰柱組優惠帶回家，以及夏天限定組合Miworks充電器與清涼風扇旅行組，搭配AFTEE先享後付結帳現折10%，亦有新戶滿額加碼現折優惠，清涼帶著走。

AFTEE先享後付另攜手Pinkoi推出新客好禮推薦，泰國品牌MAILLOT兩截式泳衣展現清爽夏天元氣配色、Bloom鳶尾藍連身泳裝特價五折，還有出遊必不可少的衣物收納袋，VOVAROVA X MOOMIN限定聯名4合1收納包特價不到千元，Pinkoi祭AFTEE新客優惠，6月加碼最高現折17%！出國旺季更推升機場接駁需求，AFTEE先享後付攜手出行領域夥伴LINE GO，祭出AFTEE新戶機場接送7折起優惠（上限100元），一鍵叫車讓你輕鬆往返機場與住家，搞定夏季旅遊第一步！