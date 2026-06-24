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統一投信連續第四年攜手逢甲大學 從校園扎根金融素養

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信連續第四年攜手逢甲大學合作校園理財教育，深化金融素養。圖／統一投信提供
統一投信連續第四年攜手逢甲大學合作校園理財教育，深化金融素養。圖／統一投信提供

隨著投資理財觀念日益普及，金融素養已成為年輕世代不可或缺的重要能力。近年ETF投資快速發展，帶動更多年輕人關注市場趨勢與資產配置議題。然而，面對多元投資工具與瞬息萬變的市場資訊，如何建立正確投資觀念、培養獨立判斷能力及長期投資思維，已成為金融教育的重要課題。人才培育不僅是產業永續發展的基礎，更是提升整體金融素養的重要關鍵。

為協助青年建立正確理財觀念，統一投信連續第四年攜手逢甲大學推動產學合作，開設校園投資理財系列課程。今年課程內容再升級，除由統一投信專業投研團隊授課外，更首度攜手統一證券共同開設「複委託投資」課程，協助學生建立全球資產配置觀念，拓展國際投資視野。

統一投信總經理董永寬表示，金融教育不只是傳授投資知識，更是培養年輕人面對未來財務挑戰的重要能力。希望透過校園課程，幫助學生及早建立正確投資思維與風險管理觀念，提升金融素養，為未來人生做好準備。

近年ETF已成為國人重要理財工具，而主動式ETF更備受市場關注。根據投信投顧公會資料，截至2026年5月底，統一投信主動式股票ETF規模達5,288億元，市占率59.73%，顯示其憑藉深厚投研實力與產品創新能力，穩居市場領導地位。

今年度課程亦結合ETF最新發展趨勢，協助學生認識主動式ETF、被動式ETF及主動型基金的差異與應用，並透過定期定額概念，引導學生建立長期投資與紀律理財觀念，了解資產配置的重要性，讓理財成為實現人生目標與長期幸福的重要工具。

理論結合實務 打造職場即戰力

除了專業課程外，本次產學合作亦安排專題實作與成果發表，學生將以分組形式進行市場研究、產業分析及投資策略規劃，透過成果簡報驗證學習成果，強化理論與實務的連結。

為進一步深化產學合作，統一投信持續推動暑期實習計畫，提供學生進入企業實務場域的機會。透過課程安排、專案參與及業師指導，培養市場分析、投資研究等能力。實習期間學生們更有機會與基金經理人面對面交流，獲得第一手市場觀察與職涯建議，不僅提前認識資產管理產業運作模式，也有助於縮短學用落差，為未來職涯發展奠定基礎。

董永寬表示，統一投信長期致力於履行企業社會責任，持續走入校園及社會各角落推廣金融理財教育。未來除持續深化與逢甲大學合作外，也將積極拓展與更多大專院校的產學合作機會，讓正確的理財觀念與投資知識觸及更多年輕族群。

董永寬強調，理財不只是追求短期報酬，更是實現人生目標的重要工具。統一投信將持續秉持「好基金、好幸福」的品牌理念，透過專業投研團隊、創新產品及金融教育推廣，協助更多投資人建立正確理財觀念，以長期投資開啟幸福人生。

逢甲大學 統一投信

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