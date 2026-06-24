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掌握除權息 元大證投資先生App協助投資人極大化資產效益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券的投資先生APP針對除權息旺季常見理財需求，提供了一系列智慧化功能。圖／元大證券提供
元大證券的投資先生APP針對除權息旺季常見理財需求，提供了一系列智慧化功能。圖／元大證券提供

台股除權息旺季正式揭開序幕，高殖利率個股及填息表現成為市場關注焦點。投資人面對眾多持股庫存，往往面臨手動計算繁瑣、除息後股價跳空導致報酬率判斷失準、股東會紀念品資訊零散等痛點。為此，元大證券投資先生App全面升級「除權息總覽」、「含息報酬」、「股息再投入」及「股東會紀念品查詢」四大核心功能，協助客戶一站式精準管理每一分收益，讓投資效益極大化。

投資先生App除權息相關功能，從自動精算到複利循環，滿足投資人從領息前到入帳後的各項理財需求：

1. 除權息總覽 算算領多少

客戶可查看特定日期區間已領取或即將到來的現金股利金額。

2. 含息報酬 掌握完整績效

庫存頁新增配息總額欄位及含息切換功能，透過含息報酬的視角，全面評估投資成果，有助於長期投資的存股族掌握實際報酬率。

3. 股息再投入 資產加速器

設定股息再投入，將入帳的現金股利自動投入所選標的，克服人性追高殺低的弱點，增進長期投資的複利效果，讓小錢累積成大錢。

4. 股東會紀念品 一鍵查詢

整合市場資訊，客戶可直接於除權息頁籤查詢庫存股的股東會紀念品、最後買進日等資訊，不錯失股東專屬權益。

元大證券表示，除權息並非單純的現金入帳，更是優化資產配置的最佳時機，希望透過數位工具的賦能，引領客戶從被動領息轉向主動管理，在波動的市場中精準布局，穩健參與台股長期的成長紅利。

除權息 元大證券

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