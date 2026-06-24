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遠雄人壽推動運動平權、邀請八支罕病球隊 摯友日大巨蛋圓夢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽攜手台灣幼兒棒球聯盟協會，邀請罕見小勇士看棒球。圖／遠雄人壽提供
遠雄人壽攜手台灣幼兒棒球聯盟協會，邀請罕見小勇士看棒球。圖／遠雄人壽提供

遠雄人壽以實際行動關懷多元族群，迎以尊榮觀賽應援體驗，實現其人生夢想。適逢職棒賽季，遠雄人壽舉辦摯友日「公益棒球」活動，主動邀請台灣幼兒棒球聯盟協會，集合罕見小勇士、腦麻小巨人、腦麻小水手、就是愛奇幻、勇敢小超人、顯恩小光芒、希望小太陽以及早稻小騎士等8支罕病棒球隊的小球員至大巨蛋觀賞球賽，遠雄人壽重視人生而平等，相信保險的存在正是縮小差距的力量，因此擴大支持運動平權，讓每個人都能擁有值得被守護的機會。

首場活動於6月開展，由罕見小勇士棒球隊的小選手擔任第一棒，這群特別的小球員，由於先天基因的不同，身體承擔著更多挑戰，但他們對棒球的熱愛卻絲毫不減，面對復健與體能限制，仍努力投入練習，球隊的活動不僅限於比賽，更成為他們生活中重要的一部分。觀賽當天孩子們的期待與興奮，在踏入大巨蛋的那一刻展露無遺，開心享受寬敞舒適的觀賽空間與絕佳視野，相較於過往對於天氣、人潮及無障礙設施的顧慮，此次活動提供友善的觀賽環境，每一位參與者都能安心自在、大聲應援，純真的笑容與真摯的加油聲，成為球場內最動人的風景。

人與環境共好的永續精神，在活動場域中充分實現，現場陳設融入循環再生設計，將偏鄉少棒選手使用過的舊球具及廢棄建材重製為桌具與空間裝置，賦予其嶄新生命；同時也回饋全新球具予球隊，讓資源得以延續與循環，形成正向的善意連結，透過兼具教育與體驗的過程，孩子們不僅感受到棒球帶來的熱情與希望，也進一步理解珍惜資源、永續共好的真正意義。

遠雄人壽表示，運動不僅是賽場上的競爭，更是促進社會共融的重要媒介，因此長期以實際行動支持多元族群參與體育活動。自活動舉辦以來，已邀請高齡長者、新住民家庭、身心障礙者、罕病及癌友等團體走入球場，讓許多平時較難親身參與運動賽事的族群，也能自在融入職棒的熱血氛圍，從贊助身障棒球賽事到推動「公益看棒球」活動，遠雄人壽持續實踐運動平權理念，期望讓更多人看見其價值，並鼓勵罕病家庭勇敢走出戶外，一同感受運動所帶來的快樂與力量。

遠雄人壽 公益 棒球

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