支持MIT運動用品 土地銀行主辦光國10億元聯貸案

為協助運動用品外銷國際，土地銀行統籌主辦「光國股份有限公司5年期新臺幣10億元聯貸案」，並於6月24日完成簽訂聯合授信合約，超額認貸比率為225％，展現銀行團以行動支持本土企業，擦亮「MIT臺灣製造」招牌。

土地銀行指出，本次「光國股份有限公司5年期新臺幣10億元聯貸案」資金用途為償還金融機構借款及充實營運暨購料周轉金，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，華南銀行、臺灣銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行及農業金庫等共同參與，顯見各金融同業對光國股份有限公司長期務實經營的認同與肯定。

光國股份有限公司總部位於臺中市新社區，為世界最大的單板滑雪板代工廠之一，也是本土運動器材製造業首家引入機械化、模組化生產滑雪板、衝浪板廠商，在全球單板滑雪板的市占率約25%，讓位處亞熱帶的臺灣在全球滑雪板供應鏈具備舉足輕重地位。除了專業高山滑雪板（Snowboard）與雪板綁具（Snowboard Bindings），其產線也延伸至滑水板（Wakeboard）、風箏板（Kiteboard）、衝浪板（Surfboard）及立式划槳板（SUP）等高端極限運動板材，產品行銷歐盟、北美及全球超過50個國家，屢獲國際市場肯定。

土地銀行身為百分之百國營銀行，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心理念協助產業深耕臺灣，不僅持續鞏固不動產金融領導地位外，亦發揮政策性銀行功能，積極辦理政策專案貸款包含「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案，讓產業資金調度更具彈性，引領企業出口及中小企業穩健發展，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，成為中小微企業最堅實的後盾。