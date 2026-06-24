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支持MIT運動用品 土地銀行主辦光國10億元聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為協助運動用品外銷國際，土地銀行統籌主辦「光國股份有限公司5年期新臺幣10億元聯貸案」，並於6月24日完成簽訂聯合授信合約，超額認貸比率為225％，展現銀行團以行動支持本土企業，擦亮「MIT臺灣製造」招牌。

土地銀行指出，本次「光國股份有限公司5年期新臺幣10億元聯貸案」資金用途為償還金融機構借款及充實營運暨購料周轉金，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，華南銀行臺灣銀行合作金庫第一銀行彰化銀行及農業金庫等共同參與，顯見各金融同業對光國股份有限公司長期務實經營的認同與肯定。

光國股份有限公司總部位於臺中市新社區，為世界最大的單板滑雪板代工廠之一，也是本土運動器材製造業首家引入機械化、模組化生產滑雪板、衝浪板廠商，在全球單板滑雪板的市占率約25%，讓位處亞熱帶的臺灣在全球滑雪板供應鏈具備舉足輕重地位。除了專業高山滑雪板（Snowboard）與雪板綁具（Snowboard Bindings），其產線也延伸至滑水板（Wakeboard）、風箏板（Kiteboard）、衝浪板（Surfboard）及立式划槳板（SUP）等高端極限運動板材，產品行銷歐盟、北美及全球超過50個國家，屢獲國際市場肯定。

土地銀行身為百分之百國營銀行，秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」核心理念協助產業深耕臺灣，不僅持續鞏固不動產金融領導地位外，亦發揮政策性銀行功能，積極辦理政策專案貸款包含「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案，讓產業資金調度更具彈性，引領企業出口及中小企業穩健發展，落實行政院「挺企業、保就業、促升級」政策，成為中小微企業最堅實的後盾。

土地銀行 運動 華南銀行 彰化銀行 合作金庫 臺灣銀行 第一銀行

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