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極端氣候示警 國泰產險持續推動太陽光電客戶關懷計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰產險指出，極端氣候影響下，太陽光電產業營運風險增，連3年推「太陽光電客戶關懷計畫」，累計服務804家業者，輔導業者提高風險治理能力。圖／國泰產險提供
國泰產險指出，極端氣候影響下，太陽光電產業營運風險增，連3年推「太陽光電客戶關懷計畫」，累計服務804家業者，輔導業者提高風險治理能力。圖／國泰產險提供

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、世界氣象組織（WMO）及日本氣象廳（JMA）最新監測資料觀察，2026年已進入聖嬰現象發展階段，且有機會成為近年較強的一次聖嬰事件；另根據中央氣象署資料，聖嬰現象發展期間，西北太平洋颱風生成位置通常較正常年份偏向東南方，使颱風有更長時間在海面上發展，強度偏強的機率相對提高，導致極端氣候對台灣再生能源產業資產的影響持續擴大。為因應極端氣候變遷，國泰產險力挺產業迎向淨零，關懷804家業者提升風險治理能力。

依據環境部於2025年7月丹娜絲颱風災損統計，嘉義沿海多處太陽光電案場受強風與豪雨影響，更有滯洪池型案場出現大規模太陽能模組毀損，受損裝置容量約平均每日減少5.3萬至5.6萬度發電量，相當於超過5,000戶家庭一日用電需求。國泰產險指出，太陽光電產業的經營風險應由關注單一設備損壞，逐步轉向涵蓋營運中斷與財務穩定的整體風險管理。若是逆變器或電纜匯流等關鍵設備受損，停機期間造成的收益損失可能高於設備修復成本，成為案場風險評估的重要核心。

隨著能源轉型推進與裝置容量快速成長，太陽光電資產曝險規模同步擴大。根據國泰產險統計，2025年相關理賠金額較2024年顯著增加，反映極端氣候影響，導致事件頻率上升，以及產業規模擴張後的自然曝險提升，整體風險管理需求同步提高；太陽光電相關保險屬於高度客製化的工程保險範疇，承保內容依案場型式、所在位置、使用年份、維運狀況、保費預算等因素進行個案評估；但隨著使用期間長、氣候環境變化造成的設備老舊、維護不足或零件劣化等情況，仍有賴於案場平時的設備管理與更新。

從損失型態觀察，地面型案場多受強風導致結構與固定系統受損；水面型案場則面臨浮力與錨定系統失效或翻覆等問題，單案損失高且復原期長；屋頂型案場則以模組破損與線纜斷裂為主，單案損失較低但影響範圍廣。整體而言，太陽光電設施風險已呈現多點分散且具系統化特徵，太陽光電業者需由單純追求發電效率與裝置容量，轉向兼顧工程品質、設備維運與風險治理的韌性經營模式。

國泰產險強調，保險並非風險管理的終點，更重要的是建立事前預防機制。自推動「太陽光電客戶關懷計畫」以來，已關懷804家業者，透過大型案場實地風險評估、設備與營運風險檢視、全生命周期管理建議及防災交流機制，協助業者提早辨識潛在風險，並針對設備更新、結構強化與損害防阻提出改善建議，降低極端氣候帶來的營運衝擊。

展望未來，國泰產險落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的集團精神，將持續結合保險專業與風險工程經驗，協助產業提升營運韌性，成為助力太陽光電產業提升極端氣候下應變能力的最佳守門員。

極端氣候 國泰 太陽光電 環境部

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