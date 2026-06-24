MaiCoin集團攜手中信銀辦高雄講座 推企業穩定幣結算服務

全球經貿環境持續變動，企業對跨境資金調度效率的需求日益提升，使穩定幣成為市場關注的新興金融工具，高雄市政府也積極協助在地企業接觸創新金融科技應用。台灣虛擬資產領導品牌MaiCoin集團看好此商機，於23日攜手中國信託商業銀行在高雄市舉辦實務講座並分享MaiCoin近期推出的「企業穩定幣結算服務」，亦特別邀請Amazon Web Services（AWS）參與，並由法律、會計領域之專業人士分享企業導入穩定幣的實務作業須知，提供台灣企業啟動數位轉型與營運升級的新解方。

隨著各國逐步納管穩定幣，其在跨境收付的相關應用成為市場關注焦點，然而，MaiCoin也觀察到，不少企業雖對穩定幣有高度興趣，但在法遵、會計、系統串接等面向仍面臨實務導入門檻。為此，MaiCoin推出「企業穩定幣結算服務」，透過穩定幣高效率的特性，協助企業縮短資金回收時間，並與中國信託銀行建立協作機制，結合銀行既有金融服務優勢與 MaiCoin 的虛擬資產專業能力，為企業提供兼顧效率、安全與合規的跨境金流解決方案。

為有效協助企業掌握穩定幣應用趨勢，MaiCoin 於高雄洲際酒店舉辦「穩定幣跨境收款實務講座」，除了向企業介紹 MaiCoin 「企業穩定幣結算服務」外，也由理律法律事務所合夥律師熊全迪、KPMG 審計部執業會計師陳富仁及勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理江榮倫，分別從法遵、會計及企業導入實務角度進行分享，協助企業更快速評估穩定幣於自身跨境收款與資金管理之應用可行性。

高市府經發局局長廖泰翔表示：「在市府積極推動產業升級與招商引資下，高雄產業規模持續擴大，帶動企業對多元金融服務與資產管理的需求提升。中央推動『亞洲資產管理中心』並於高雄設立示範專區，目前已有 57 家金融機構辦理試辦業務，市府亦與71家機構簽署合作備忘錄，並成立南部首座金融科技創新園區，積極協助數位金融創新應用落地發展。近年來企業面對全球供應鏈重組、國際匯率波動及跨境金流管理需求增加等挑戰，期待台灣在虛擬資產與數位金融監理在中央法規制度健全後，有更多創新金融工具的應用可能性，協助企業提升營運效率，強化國際競爭力。」

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示：「MaiCoin集團長期深耕VASP產業並以安全、合規為營運核心，我們具備自主技術研發實力，擁有穩健流動性基礎及虛擬資產專業經驗，並已完成金管會洗錢防制登記並取得 ISO 27001 國際資安驗證，而為了協助企業客戶以更低風險、低不確定性之方式導入穩定幣應用，我們更藉由與傳統金融業者合作，結合雙方優勢發揮綜效，為穩定幣成為企業跨境收付解決方案提供穩健、合規且可立即落地導入之管道。」

中國信託銀行表示，企業在跨境收款過程中，經常面臨流程冗長、中轉成本偏高及匯率波動等挑戰，而穩定幣則為跨境資金回收提供新的選擇。在與MaiCoin的合作中，中國信託銀行扮演資金安全與風險管理的角色，透過導入自有、具專利之 Shaman 區塊鏈平台，實現KYT（Know Your Transaction）交易監理機制，協助企業提升跨境收款效率的同時，也能兼顧交易透明度、風險控管及法遵要求。

展望未來，MaiCoin集團將以合規為基礎，持續探索更多元的合作場景，發揮長期深耕虛擬資產領域的技術、流動性及場景經驗優勢，攜手金融機構共同打造兼顧創新與合規的企業數位金融生態系，並藉由銀行與VASP的專業分工與協作，推動企業級數位金融服務擴大應用，協助促進台灣數位金融升級、強化本土跨境貿易業者營運競爭力。