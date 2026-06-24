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學者分析家族辦公室 掌門人願做1事是成功重要關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀今日宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」。記者朱漢崙／攝影
中信銀今日宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」。記者朱漢崙／攝影

中信銀今日宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，並首度對外發布「家族企業的家族治理」研究報告，其中對於家辦成功的關鍵，香港中文大學榮休教授范博宏指出，他接觸30多家企業，只有三分之一的掌門人願意改變自己，其他都無法，因此掌門人願意放權才是最重要關鍵

中信銀私人銀行處長楊子宏也據實務經驗指出，這幾年從市調可發現，台灣的高資產戶有7成都是企業家客戶，不只金錢，也包括了事業傳承，例如股權及公司治理的考量，他也進而指出，這些企業家都在60至70歲左右，而且因為身體健康，未打算把企業放手到下一代，但和波士頓公司合作，也發現，9成的客戶對家辦有興趣，但卻不到2成是真正在進行家辦，因為關鍵在於不知如何下放控制權，因此唯有第一代掌門人願意下放權力，才能成功，所以，首先要釐清大老板的想法，第二，要釐清第二代的想法，而且經常可發現，第一代與第二代對此缺乏溝通。

去年開辦家辦至今，中信銀已有30多家客戶簽署家辦，而且是從2020年開始迄今的6年努力成果，家族財富治理的客戶，100多家客戶裡，可落地簽署的是30多家，而且最少要一年，甚至三年。

制度化的財富治理之重要，楊子宏表示，因為這些都在10億或更高的資產規模，以30家和中信銀簽約家辦的家族為例，遠遠超過10億的規模，代表企業橫跨不同區域，布局國際化，且家族成員從第一代至第二代，第二代很多接受西方教育、跨國身份普遍，以及家族財富，而且這些家族，超過一半仍放在境外，雖然近幾年回到台灣的資金較多，但大多仍在於跨境布局。

最近5、6年來，供應鏈或投資市場，都歷經最劇烈變動的時代，到了決定最關鍵的時間點，所以更需要靠制度化的治理，而不是掌門人自己拍定。

家族治理是否對台灣整體經濟有幫助？范博宏認為，倘若能因為家族治理，而避免價值承作中蒸發60%的情況，也會對台灣經濟有幫助。楊子宏指出，台灣60%的就業機會在中小企業，家族治理也會發揮安定就業機會的效果，而且中信銀私人銀行，不是只作投資理財，而是有作其他更多的全套式服務，例如一家家族治理作的好，也會擴散出去。

中信銀 政大 香港中文大學

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