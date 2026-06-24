台港星家族傳承失利 中信與政大合作成立家辦智庫找解方

中信銀今日宣布與政大合作，成立「中信政大產學合作家族辦公室研究智庫」，並首度對外發布「家族企業的家族治理」研究報告。中信銀個人金融執行長楊淑惠指出，股市暴漲使企業家財富更多，而且連企業家第二代也要開始世代交替了，家族辦公室的需求更高，中信銀自許作為家辦高層次的指引，特別找來政大國際金融管理學院副院長許永明來主持該計畫，並且由香港中文大學榮休教授范博宏來主筆發布首份報告；楊淑惠並強調，財富傳承與企業股權的接班，都是身為創業家的企業主在意的重點，而中信銀在亞資中心計畫的工作小組裡，負責家辦小組及工作坊，未來也會發布更多與家辦相關的報告供外界參考。

許永明指出，在許多家族傳承的過程當中，平均價值會蒸發60%，這也是為何需要家族治理、家族憲章的原因。范博宏指出，他曾觀察台、港、星共227家有傳承經驗的家族企業，其中台灣有110家，這227家裡，9年期間裡，光是前5年，傳承時的價值就平均縮小了60%，台灣則是縮小45%，形同腰斬。

而為何價值損失如此嚴重？范博宏指出，因為先前是依賴特殊無形資產，在市場獲得成功，例如，掌門人的政商關係、和家庭關係，以及特殊公益等，還有掌門人的價值觀，一代的價值企業，有50%的價值都是掌門人的特殊投入帶來的，也使企業獲得成功，而這些特殊的無形價值，也不能賣給外面，家族的後代是價值的載體，但也很難完成交接。

報告分析，隨著家族成員與世代擴增，傳統仰賴血緣與情感維繫的合作模式逐漸失效，導致決策權責模糊、角色界線不清與衝突，范博宏也指出，真正的傳承不在於留下多少財富，而在於建立合作系統。范博宏指出，家人的定義，未來應該要打破血緣的定義，能合作才是家人，包括雙向對等的付出與接受、理性客觀交流、尊重並執行共同決定、自我反省與改善、共同的為人處世原則，是治理的五大重點。

范博宏也指出，家族治理架構之外，還有家族控股架構，可彼此協作，家族控股架構，包括了控股公司董事會、同時對於營運資產及金融資產也會有專業經理人來運作，而家族辦公室，會以5至7名代表作為決策核心，而家辦也將執行家族事務與專案，家族大會則由家族全體成員參與。

家族憲章的成份，包括了家族基金、婚前協議與遺囑，以及養老、創業、接班教育，都是重點。范博宏也特別提醒，掌門人的抗拒，往往是家族憲章不易執行的重要原因，因此，掌門人要願意授權、讓大家分攤責任，合作，而且要量身訂製，因應家族不同的人口及文化，絕非單一標準範本能作到。

范博宏對於高資產家族，也提出三大建議，包括了：1、要專注於無形財富的傳承，有形財富是無形財富的結果；2、掌門人獨攬大權模式，要轉型為制度化模式；3、領導心態要從恐懼捉權轉變為放空自我願意授權。

中信銀私人銀行處長楊子宏也指出，家族長遠發展的關鍵，不在某一代的判斷是否精準，而是能否建立起跨世代可持續使用、隨環境調整的合與決策機制。