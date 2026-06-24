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台灣人壽「臻鑽盈盈」投資型保單 年金＋壽險雙平臺靠山

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽「臻鑽盈盈」一次滿足保險、投資兩大需求，為家庭打造樂退靠山。圖／台灣人壽提供
台灣人壽「臻鑽盈盈」一次滿足保險、投資兩大需求，為家庭打造樂退靠山。圖／台灣人壽提供

保險、投資助您雙「盈」！中信金（2891）旗下台灣人壽推出「台灣人壽臻鑽盈盈投資型保險專案」提供年金、壽險雙平臺靈活部署，新臺幣、美元雙幣別計價選擇，更連結近5百檔多元投資標的，一次滿足保險、投資兩大需求，為家庭打造兼顧風險保障、資產穩中求盈的退休理財靠山。

台灣人壽與政大商學院2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，「通膨增加退休生活成本（72.6%）」、「健康惡化提高醫療與照護費用（65.8%）」及「突發事故衝擊家庭財務（51.3%）」是國人對於未來財務的三大擔憂，台灣人壽「臻鑽盈盈」以「兩雙一多」特色，協助客戶破解理財焦慮與痛點，建立全方位的資產配置。

「雙」平臺：壽險、年金彈性選擇雙平臺可因應人生不同階段與需求彈性運用，壽險平臺投保年齡從16歲最高至85歲，適用族群廣泛，能充實家庭保障、分攤突發風險；年金給付適合規畫退休現金流，無論壽險或年金平臺皆具穩健資產累積功能，有助從容實現人生各階段目標。

「雙」幣別：新臺幣、美元計價。新臺幣、美元雙幣別設計，可依需求自由選擇，有助分散單一貨幣風險，強化投資組合抗波動能力。

「多」元配置：類全委、基金、ETF投資標的。連結投資標的涵蓋基金、ETF、類全委帳戶總數近5百檔，投資人可依風險屬性偏好與市場行情配置、分散風險，自主投資組合。

此外，「臻鑽盈盈」保單管理費採「後收型」，可提升資金初期投入完整性，之後每月收取固定與變動費用，其中變動費用僅前三年收取，進一步強化資金運用效率。長壽時代來臨，台灣人壽「臻鑽盈盈」保險專案透過保障與投資並行的資產配置，有助分散市場波動的不確定性風險，完備退休現金流的年金給付，提升財務韌性，在變局中穩中求盈！

台灣人壽 中信金 基金

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