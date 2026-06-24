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高層爆衝突？國泰世華銀：郭明鑑兼職依法申報

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行董事長郭明鑑擔任國泰投信董事時同時兼任世芯-KY獨立董事，引發內控與兼職爭議，國泰世華銀：郭明鑑兼職依法申報。圖／ 國泰世華銀行提供
國泰世華銀行董事長郭明鑑擔任國泰投信董事時同時兼任世芯-KY獨立董事，引發內控與兼職爭議，國泰世華銀：郭明鑑兼職依法申報。圖／ 國泰世華銀行提供

國泰華銀行董事長郭明鑑，因同時擔任國泰投信董事，並自2025年5月起兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司，但國泰投信全委帳戶及8檔基金仍涉及買賣世芯-KY，引發內控與兼職爭議；郭明鑑已於22日請辭國泰投信董事。國泰世華銀行今發布聲明，強調郭明鑑在外兼任職務均已依法申報，並不影響其執行銀行董事長職務，更無任何不當個人利益。

不過此事也引發意外，曾任國泰金副董事長、霖園集團蔡萬霖三子蔡鎮宇，昨日上午在信義區公司大樓辦公室跟郭明鑑雙方因為公司政策及兼職爭議爆發口角與肢體拉扯，警方獲報後派員到場了解，最後因郭明鑑未提告而不了了之。

對此，國泰世華銀聲明表示，郭明鑑是由母公司國泰金控指派，擔任銀行及關係企業法人代表董事，任職以來均秉持遵法、專業、理性、尊重及溝通態度處理各項事務，並積極參與銀行業務。針對蔡先生毆打郭董事長一事，國泰世華認為，應是蔡先生對郭明鑑兼職有所誤會；若有不同意見，應循理性溝通及合法程序，不宜逕以肢體衝突方式表達訴求。國泰世華也強調，仍將秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，以客戶為中心經營業務，並歡迎各界批評指教。

國泰世華 國泰 華銀

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