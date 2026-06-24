獨家／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕這家公股投信董座拋退休請辭

公股投信「四合一」前出現震撼彈！金融圈傳出，兆豐投信董事長陳佩君已向兆豐金控（2886）表達退休想法，預計於相關程序完成後卸下職務，結束近五年的董事長任期。

據了解，陳佩君早於今年5月即向金控高層表達退休意向，惟當時正值兆豐投信新基金募集期間，因此選擇在募集工作告一段落後再正式提出。

陳佩君於2021年7月接任兆豐投信董事長，打破過往公司新產品推出速度，近年穩定推出3至4檔新基金、新ETF的募集案。即便在外界高度關注公股四合一案之際，也未停下腳步，以今年3月16日甫掛牌的主動兆豐台灣豐收（00996A）為例，短短三個月來，規模已成長至50億元以上，創下公股投信ETF規模成長最快紀錄；亦成功取得勞工退休基金委外代操資格。業界人士表示，勞退基金委外代操資格審查涵蓋投資能力、風險管理、法令遵循及公司治理等面向，取得資格代表整體經營體質已達一定水準。

除持續推進新產品外，展現在兆豐投信獲利也連續改寫成立以來新高紀錄，整體經營表現可說穩健，因而突然傳出陳佩君想退休的想法，震撼業界。

在接掌兆豐投信之前，陳佩君曾擔任兆豐資產管理公司總經理，任內推動都更危老墊款業務發展，墊款餘額居公股AMC之冠，並帶動公司信用評等等級提升，展現優異的經營管理能力。

金融圈人士指出，陳佩君此次退休規劃主要是基於個人生涯安排考量，加上過去擔任新光投信總經理的陳文雄已經主換跑道至兆豐投信，加上新基金募集工作已告一段落，近年推動的重要業務陸續完成，因此選擇此時向兆豐金控提出退休規劃。