快訊

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨家／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕這家公股投信董座拋退休請辭

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
金融圈傳出，兆豐投信董事長陳佩君已向兆豐金控表達退休想法。 兆豐銀行／提供
金融圈傳出，兆豐投信董事長陳佩君已向兆豐金控表達退休想法。 兆豐銀行／提供

公股投信「四合一」前出現震撼彈！金融圈傳出，兆豐投信董事長陳佩君已向兆豐金控（2886）表達退休想法，預計於相關程序完成後卸下職務，結束近五年的董事長任期。

據了解，陳佩君早於今年5月即向金控高層表達退休意向，惟當時正值兆豐投信新基金募集期間，因此選擇在募集工作告一段落後再正式提出。

陳佩君於2021年7月接任兆豐投信董事長，打破過往公司新產品推出速度，近年穩定推出3至4檔新基金、新ETF的募集案。即便在外界高度關注公股四合一案之際，也未停下腳步，以今年3月16日甫掛牌的主動兆豐台灣豐收（00996A）為例，短短三個月來，規模已成長至50億元以上，創下公股投信ETF規模成長最快紀錄；亦成功取得勞工退休基金委外代操資格。業界人士表示，勞退基金委外代操資格審查涵蓋投資能力、風險管理、法令遵循及公司治理等面向，取得資格代表整體經營體質已達一定水準。

除持續推進新產品外，展現在兆豐投信獲利也連續改寫成立以來新高紀錄，整體經營表現可說穩健，因而突然傳出陳佩君想退休的想法，震撼業界。

在接掌兆豐投信之前，陳佩君曾擔任兆豐資產管理公司總經理，任內推動都更危老墊款業務發展，墊款餘額居公股AMC之冠，並帶動公司信用評等等級提升，展現優異的經營管理能力。

金融圈人士指出，陳佩君此次退休規劃主要是基於個人生涯安排考量，加上過去擔任新光投信總經理的陳文雄已經主換跑道至兆豐投信，加上新基金募集工作已告一段落，近年推動的重要業務陸續完成，因此選擇此時向兆豐金控提出退休規劃。

兆豐 金控 兆豐金控

延伸閱讀

利害關係人交易惹議…郭明鑑請辭國泰投信董事 金管會：若違規就處理

新聞幕後／國票金公告讓外界誤以為旺旺支持耐斯？原來玄機在此

台股主動式ETF 大吸金

基金十強 近一周打敗大盤

相關新聞

高息績效王00929緊追00981A 7月配息金額即將揭曉 40萬投資人敲碗！

24日台股重挫逾2%，權王台積電（2330）跌幅達4%。不過，復華台灣科技優息ETF（00929）雖然盤中一度隨大盤震盪走弱，但尾盤跌幅明顯收斂，終場僅小跌0.3%，收在31.55元，展現相對抗跌表現。

高層爆衝突？國泰世華銀：郭明鑑兼職依法申報

國泰世華銀行董事長郭明鑑，因同時擔任國泰投信董事，並自2025年5月起兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司，但國泰投信全委帳戶及8檔基金仍涉及買賣世芯-KY，引發內控與兼職爭議；郭明鑑已於22日請辭國泰投信董事。國泰世華銀行今發布聲明，強調郭明鑑在外兼任職務均已依法申報，並不影響其執行銀行董事長職務，更無任何不當個人利益。

獨家／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕這家公股投信董座拋退休請辭

公股投信「四合一」前出現震撼彈！金融圈傳出，兆豐投信董事長陳佩君已向兆豐金控（2886）表達退休想法，預計於相關程序完成後卸下職務，結束近五年的董事長任期。

極端氣候示警 國泰產險持續推動太陽光電客戶關懷計畫

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、世界氣象組織（WMO）及日本氣象廳（JMA）最新監測資料觀察，2026年已進入聖嬰現象發展階段，且有機會成為近年較強的一次聖嬰事件；另根據中央氣象署資料，聖嬰現象發展期間，西北太平洋颱風生成位置通常較正常年份偏向東南方，使颱風有更長時間在海面上發展，強度偏強的機率相對提高，導致極端氣候對台灣再生能源產業資產的影響持續擴大。國泰產險指出，太陽光電產業的經營風險應由關注單一設備損壞，逐步轉向涵蓋營運中斷與財務穩定的整體風險管理。若是逆變器或電纜匯流等關鍵設備受損，停機期間造成的收益損失可能高於設備修復成本，成為案場風險評估的重要核心。

新聞幕後：國票金公告讓外界誤以為旺旺支持耐斯？原來玄機在這個地方

國票金控今日召開董事會選任副董事長，最後順利選出耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，不過有趣的是，在選舉過程中，陳冠舟不僅得來不易，是歷經二程序、二次表決才順利通關，而且在第一回合討論是否設置副董事長的程序，人旺集團的二席董事還投下贊成票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。