聯邦009825搶搭金融創新浪潮！等權重布局美股領頭羊

全球金融產業正迎來新一輪創新浪潮。聯邦投信推出聚焦美國掛牌金融創新核心的「聯邦美國金融創新ETF（009825）」，於6月22日至6月26日正式展開募集，發行價10元，精準卡位全球金融數位轉型的黃金十年。

聯邦投信指出，從日常不可或缺的行動支付、電子商務支付、線上支付，到近年快速發展的數位資產與資產代幣化應用，金融服務正加速數位轉型，而美國仍是全球金融科技與金融創新發展最成熟的市場之一，擁有完整的資本市場、生態系統與創新環境。

009825追蹤「彭博TPEx美國金融創新指數」，截至2025年12月底彭博數據顯示，該指數過去三年表現133.53%，優於美國股票市場代表指數美國標準普爾500股價指數的86.11%，彰顯出美國金融創新產業的領先優勢與爆發力。

此外，00982以等權重方式配置成分股，有助降低單一個股權重過高的集中風險，並可完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。

聯邦美國金融創新ETF（009825）基金經理人周彥名表示，近期穩定幣成為金融市場熱門話題。簡單來說，穩定幣是一種與美元等法定貨幣連結的數位貨幣，兼具轉帳速度快的優勢以及區塊鏈的公開透明，又不像其他加密貨幣價格波動那麼大，因此受到越來越多企業與金融機構關注。

周彥名指出，過去我們習慣使用現金、信用卡或銀行轉帳付款，但未來透過穩定幣進行支付、匯款，甚至跨國資金移轉的情況可能愈來愈普遍。尤其跨境支付過去往往需要數天時間才能完成，如今透過穩定幣轉帳，有機會達到隨時轉帳、隨時到帳並降低成本。

聯邦美國金融創新ETF（009825）產品協理何彥樟表示，隨著穩定幣應用逐漸擴大，背後受惠的不只是發行穩定幣的公司，包括支付平台、數位資產交易所、區塊鏈技術服務商，以及相關金融科技企業，都有機會搭上這波成長趨勢，就像當年電子商務帶動物流與線上支付產業發展一樣，穩定幣的普及也可能帶動新一波金融服務升級。

何彥樟認為，近年來大型金融機構、科技公司紛紛投入數位資產領域，也讓市場開始重新評估金融產業未來的發展方向。當數位支付與數位資產逐漸走入日常生活，相關企業的成長空間也有機會進一步擴大。

事實上，過去十年科技產業是市場成長的重要動能。何彥樟補充，隨著穩定幣、數位支付及加密經濟持續發展，金融創新有機會成為下一個值得關注的長期趨勢。對投資人而言，除了關注科技產業外，也可留意金融創新浪潮下的相關受惠企業，把握產業轉型帶來的新機會。