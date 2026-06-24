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下半年經濟有變數？Fed 政策轉鷹 北富銀揭三大情境劇本

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行「2026富邦雙率論壇」登場，北富銀總經理郭倍廷（左三）、富邦金控首席經濟學家羅瑋（右三）、北富銀法人金融總處副總處長蔡明恩(左二)、副總經理蘇怡君(右二)、資深協理張培忠(左一)、資深協理梁志豪(右一)等多位金融專家對市場趨勢進行深入剖析，助企業掌握下半年經濟趨勢與因應之道。北富銀／提供
台北富邦銀行「2026富邦雙率論壇」登場，北富銀總經理郭倍廷（左三）、富邦金控首席經濟學家羅瑋（右三）、北富銀法人金融總處副總處長蔡明恩(左二)、副總經理蘇怡君(右二)、資深協理張培忠(左一)、資深協理梁志豪(右一)等多位金融專家對市場趨勢進行深入剖析，助企業掌握下半年經濟趨勢與因應之道。北富銀／提供

台北富邦銀行「2026富邦雙率論壇」23日登場，吸引眾多企業與法人客戶參與。本次論壇聚焦全球政經變局、利率與匯率走勢及企業因應策略。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2026年下半年全球市場關鍵變數仍在美國利率路徑、AI投資擴張與地緣風險，並分析三大情境推演。

北富銀總經理郭倍廷表示，2026年下半年全球正處於多重趨勢交會的關鍵時刻，美國期中選舉、主要央行貨幣政策分歧，以及地緣政治對通膨與資本流動的影響，均將牽動利率與匯率市場變化。台灣企業在全球AI供應鏈中扮演重要角色，面對台股、台幣及國際資金流向的變動，更需要結合市場洞察、避險思維與資金規劃。北富銀將持續以金融專業陪伴企業客戶掌握趨勢脈動，並依不同市場情境提供策略建議，協助客戶在變局中管理風險、穩定經營。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2026年下半年全球市場關鍵變數仍在美國利率路徑、AI投資擴張與地緣風險。6月FOMC會議釋出偏鷹訊號，18位官員中有9位認為年底前至少應升息1碼，其中6位預期升息2碼，加上美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）多次重申抑制價格上漲的承諾，使市場對短期降息的期待降溫，並引發股債市同步下跌。另一方面，AI軍備競賽已從科技題材延伸至資本市場議題，雲端服務供應商透過發債與股權融資支撐資本支出，科技巨頭5年期信用違約交換（CDS）上揚也反映信用風險需加強關注。

羅瑋進一步分析，AI發展並非單純泡沫議題，而是全球經濟正在面臨「AI投資結構性調整」。目前缺乏核心技術與明確獲利模式的AI概念股仍有修正風險，但AI Agent與企業應用正推動生產效能提升，並帶動台灣2026年第一季GDP成長。面對下半年變局，他提出三大情境，若整體經濟受控軟著陸，企業應優化現金配置、鎖定利率並強化流動性管理；若進入再加速成長情境，可把握股權融資、策略投資及企業併購機會；若出現停滯性通膨，則須啟動流動性應變計畫、削減非核心資本支出並提高避險覆蓋率。

北富銀金融交易處資深協理張培忠則針對全球金融市場利匯率進行分析。他表示，2026年下半年利匯率市場仍將受通膨、央行政策與地緣變數牽動。美元方面，美國就業、PMI與零售銷售數據仍具韌性，PCE高於Fed目標，加上AI基礎建設投資與美股企業財報表現吸引資金流入美元資產，預估美元指數於99至102間偏強震盪；歐元則受到能源價格推升通膨與經濟下行風險影響，區間看1.12至1.17；日圓仍面臨金融帳流出、利差套利交易與財政壓力等結構性因素，區間看155至170；人民幣則在出口改善與內需偏弱並存下，由政策維持穩匯與防資本外流，區間看6.6至6.85。

北富銀金融行銷處副總經理蘇怡君指出，全球外匯與衍生性商品交易量持續成長，2025年全球外匯市場均日成交量達9.6兆美元，三年成長28%，美元仍主導89.2%的交易，新興市場貨幣占比亦逐步提升。在匯率與利率高波動環境下，企業避險已從選擇性調整轉為必要配置，傳統避險工具難以滿足精細化需求，短天期、客製化工具、結構型商品及衍生商品運用逐漸增加，處於震盪的金融市場趨勢中，北富銀團隊持續積極透過即時報價、客製化方案、跨境合作及融資、投資工具，協助企業進行更穩健、高效的資金運用；企業資金運用不再只依賴存款，而是逐步納入債券、結構型商品等多元金融商品組合。

在市場波動日益擴大的環境中，資訊判讀與市場理解能力已成為企業決策重要基礎。為滿足客戶需求，「2026富邦雙率論壇」除台北場外，亦將於台中、高雄巡迴舉辦，透過交流持續提供市場觀點與產業觀察，結合多元商品及工具，打造整合性金融服務，成為企業客戶最值得信賴的金融夥伴。

北富銀 Fed 富邦金控

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