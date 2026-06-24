美國經濟優於預期支撐美元走勢 國銀曝下一關鍵指標

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、世界氣象組織（WMO）及日本氣象廳（JMA）最新監測資料觀察，2026年已進入聖嬰現象發展階段，且有機會成為近年較強的一次聖嬰事件；另根據中央氣象署資料，聖嬰現象發展期間，西北太平洋颱風生成位置通常較正常年份偏向東南方，使颱風有更長時間在海面上發展，強度偏強的機率相對提高，導致極端氣候對台灣再生能源產業資產的影響持續擴大。國泰產險指出，太陽光電產業的經營風險應由關注單一設備損壞，逐步轉向涵蓋營運中斷與財務穩定的整體風險管理。若是逆變器或電纜匯流等關鍵設備受損，停機期間造成的收益損失可能高於設備修復成本，成為案場風險評估的重要核心。

2026-06-24 13:17