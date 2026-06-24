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美國經濟優於預期支撐美元走勢 國銀曝下一關鍵指標
受到美國整體經濟基本面支撐，美元指數飆升至2025年5月以來的13個月新高，美國採購經理人指數（PMI）6月升至52.2，其中，製造業PMI攀升至55.7，服務業則高達51.3，皆破50關卡之上，優於市場預期，本國銀行分析，週四將公布的美國個人消費支出（PCE）數據，以及其中的通膨指標，將成為影響匯市的關鍵因素。
國銀分析，由於PMI數據超出市場預期，若通膨數據再出現上行，美元指數可能持續維持強勢，壓抑非美貨幣走勢，但若數據偏弱，則美元多頭可能受到壓抑。反觀日圓兌美元持續維持在近40年低位，於161.5之上偏弱震盪，日本官方口頭干預效果不彰，若日圓持續走弱，日本財務省或可能出手干預。
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