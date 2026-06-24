從熱門投資到金融素養！凱基證券攜手中華郵政深入校園 陪伴年輕世代

隨著投資資訊日益普及，如何判斷資訊真偽，找到適合自己的理財方式，已成為年輕人接觸金融市場時的重要課題。凱基證券自2023年起，持續與中華郵政合作，參與各地郵局舉辦的校園金融教育活動，走入高中及大專院校，與學生一起分享投資理財與防詐觀念，讓金融知識不只是課本上的名詞，而是能實際運用在生活中的理財能力。

凱基證券攜手中華郵政深入校園，2026年3月至6月期間陸續前往國立臺東大學、國立旗山高級農工職業學校及國立高雄科技大學旗津校區，和學生近距離交流實用的理財與金融知識，透過一場場面對面的互動，凱基證券持續將金融素養與防詐知識帶進全台各地校園，陪伴更多年輕人建立正確的理財觀念、投資知識與風險意識。

課程內容特別納入許多年輕人關心的ETF議題，從ETF的基本概念、如何分散投資風險，到認識市值型、高股息及主動式等ETF常見類型，並搭配簡單案例解析，幫助學生看懂熱門投資工具背後的運作方式。此外，課程也提醒年輕族群，ETF雖然相對容易入門，仍會受到市場波動影響，不能僅是因為熱門話題或網路風潮就投入，而應先充分了解商品特性、潛在風險及自己的資金規劃。

除了股票、基金、ETF及複利觀念，防詐也是每場活動的重要主軸。面對社群媒體上大量不實投資廣告、名人代言照片及假冒金融機構帳號等情形，凱基證券和學生分享辨識技巧，例如認明金融機構官方網站公布的社群帳號、檢查平台提供的官方認證標章或防詐盾牌等識別，並留意帳號名稱、網址及貼文連結是否異常；凡是宣稱「保證獲利」、要求加入私人投資群組、下載不明APP或要求匯款到個人帳戶等情況，皆應提高警覺並進一步查證。

凱基證券表示，推動金融教育不只是傳遞投資知識，更希望透過貼近年輕世代的互動方式，協助建立獨立判斷能力與正確的風險管理觀念，持續將理財、防詐及金融安全知識帶進更多校園，讓普惠金融真正融入日常生活。為協助投資新手及年輕族群更輕鬆踏出理財第一步，凱基證券持續優化數位投資服務，提供台股、美股及ETF等多元投資選擇，並透過隨身e策略APP打造便利的投資體驗。其中，「台股日日扣」功能可協助投資人透過規律投入方式參與市場，逐步養成長期理財習慣。凱基證券將持續以創新數位服務結合金融教育，陪伴更多民眾建立穩健理財觀念，朝向長期財務目標邁進。