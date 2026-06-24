惠譽：2026年亞太新興市場 非銀金融機構再融資風險仍整體可控

惠譽評級稱，儘管再融資需求小幅上升，且持續的美伊衝突導致境外融資環境波動，惠譽授評的亞太新興市場非銀金融機構的再融資風險在2026年應將維持可控。

惠譽估計，這些受評發行人的再融資需求總額將由2025年的7,080億美元增至2026年的7,580億美元，但大多數發行人的短期融資狀況仍保持穩定，這得益於充足的境內流動性、其穩健的銀行融資管道，以及許多發行人強勁的股東或政府支持預期。

與其他地區同業相比，亞太新興市場非銀金融機構對短期融資的依賴度較高，截至2025年底，短期債務占總債務的63%。不過，這主要反映了其業務模式具有較短的資產期限、可預測的現金回流以及歷來能夠穩定獲得境內融資等特徵，而非再融資能力較弱。對大多數受評亞太新興市場非銀金融機構而言，境內銀行仍是主要融資來源，本地債券市場也是重要融資管道。因此，境內銀行體系的流動性和貨幣政策環境仍是決定再融資狀況的核心因素。

由於融資成本高、收益率波動以及地緣政治不確定性持續影響市場融資環境，2026年境外美元債發行可能仍將以擇機發行為主。2025年及2026年初，中國租賃公司、全國性資產管理公司和印度融資公司減少了美元債發行，而中國證券公司則因香港業務擴張及資本市場活動增強而保持活躍。部分中國發行人正轉向離岸人民幣融資，將其作為成本較低的替代選擇，特別是在資產負債幣種匹配支援此類發行的情況下。

境內流動性收緊幅度若超出預期、美元收益率再度面臨上行壓力，或信用利差擴大並削弱低評級發行人的市場融資能力，都可能帶來風險。但惠譽預計，大多數亞太新興市場受評非銀金融機構仍將具備充足的再融資管道和融資條件。