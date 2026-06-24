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搶攻美元高利商機 滙豐銀行祭出最高7%年息定存方案
在全球利率仍維持相對高檔、美元資產持續受到投資人青睞之際，滙豐銀行推出美元高利定存專案，針對符合卓越理財資格的客戶提供最高年息7%的美元定存優惠，吸引有美元資金配置需求的高資產族群進場布局。
滙豐銀行表示，本次美元定存專案最低承作金額為3萬美元，適合已具備卓越理財資格、持有較大筆美元資金，並希望透過銀行財富管理服務進行整體資產規劃的客戶。隨著市場對美國利率走向及美元資產配置需求持續關注，高利率定存商品可望成為兼顧收益與資金安全的重要選項。
根據滙豐銀行規定，欲申辦該專案者需開立卓越理財貴賓戶（Premier），且帳戶每月最低平均餘額須維持等值新台幣300萬元以上。客戶可透過線上方式申請開立數位帳戶，準備身分證及第二證件（如健保卡或護照）即可完成開戶程序。
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