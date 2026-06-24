搶攻美元高利商機 滙豐銀行祭出最高7%年息定存方案

夫妻分別持有相鄰房屋並打通作為同一戶家庭住宅使用，即使戶籍只設在其中1戶，另一戶仍有機會一併適用地價稅自用住宅用地優惠稅率。台中稅務局表示，若兩戶房屋實際已打通並合併使用，可視為同一處自用住宅，不必兩戶都設戶籍，即可適用較低的地價稅率。

2026-06-24 11:54