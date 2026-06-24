渣打銀活利聚財專案 新台幣活存年利率最高加碼至3.0%

渣打銀行宣布即日起啟動『活利聚財』專案，新台幣活存年利率最高加碼至3.0%。

該專案登錄期間即日起至2026年9月20日止，活動加碼利息將依客戶所符合之加碼月份分筆入帳。該專案如下:

2026年6月22日起至2026年7月20日登錄，以2026年9月底往來資產餘額為準計算其符合之3個月加碼利息；統一於2026年10月底前給付。

2026年7月21日起至2026年8月20日登錄，以2026年10月底往來資產餘額為準計算其符合之3個月加碼利息；統一於2026年11月底前給付。

2026年8月21日起至2026年9月20日登錄，以2026年11月底往來資產餘額為準計算其符合之3個月加碼利息；統一於2026年12月底前給付。

該專案參加資格為客戶須為優先理財、優先私人理財之客戶，且於計息結束之月底與渣打銀行往來資產餘額須達等值新台幣300萬元（含）以上，方可享有該活動加碼利息。

客戶須於優惠計息期間內完成以下四項任務：完成客戶適合度分析、完成信託推介申請、W-8Ben；以及MyRM隨行理專服務，包含客戶於活動前已完成之任務，完成上述條件者，即可享有加碼 0.5%利率。如未完成任一項，則不符合加碼資格，不另行補發優惠。

單一個人客戶、非個人戶承作金額上限為當月新台幣3000萬元，超過部分回歸該客戶所適用活期性存款帳戶別之本行牌告利率，不適用本專案優惠加碼利率。