公開收購通知也要電子化 金管會拚9月底上線

股務通知電子化再加速。金管會宣布，現金增資認股股票發放通知將在7月24日納入eNotice（股務事務電子通知）平台，下一步則瞄準「公開收購通知」電子化，最快9月底前上線。

隨著股利、ETF配息、現增及公開收購通知等陸續納入，股務作業正逐步告別紙本時代，民眾透過手機app推播或email，就可即時掌握。

eNotice平台自2023年6月底上線後，已提供股利發放及ETF收益分配電子通知服務，今年4月金管會再核准將現金增資認股股票發放納入適用範圍，預計7月24日正式提供服務。

金管會下一步已規劃，將公開收購通知納入eNotice平台，預計最快9月底前上路。未來投資人若持有遭公開收購公司股票，可直接透過電子通知掌握相關資訊，不必再等待紙本寄送。

截至6月15日，已有1,568家公司簽約使用eNotice，包括805家上市、597家上櫃、144家興櫃及22家公開發行公司，累計發送超過2,700萬筆電子通知。

投資人端方面，截至6月16日已有171萬名股東同意採用電子通知。金管會指出，平台使用規模持續擴大，股東總人次已達7,189萬。

近三年上市櫃及興櫃公司每年現金增資案件均超過140件，業者反映有強烈電子化需求。

證期局表示，目前透過eNotice發送電子通知，公司每筆支付給集保中心的費用約5元，可有效降低紙本郵寄成本並提升通知效率。