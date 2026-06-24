快訊

台南20歲孕婦擦撞機車後倒地…轎車輾過竟肇逃 胎兒不治母親搶救中

分科測驗衝刺／化學科六大必考章節搶分 有機化學占20分最關鍵

玄濟宮又出事！尬電師父直播到一半 宮外遭人潑灑穢物

聽新聞
0:00 / 0:00

公開收購通知也要電子化 金管會拚9月底上線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

股務通知電子化再加速。金管會宣布，現金增資認股股票發放通知將在7月24日納入eNotice（股務事務電子通知）平台，下一步則瞄準「公開收購通知」電子化，最快9月底前上線。

隨著股利、ETF配息、現增及公開收購通知等陸續納入，股務作業正逐步告別紙本時代，民眾透過手機app推播或email，就可即時掌握。

eNotice平台自2023年6月底上線後，已提供股利發放及ETF收益分配電子通知服務，今年4月金管會再核准將現金增資認股股票發放納入適用範圍，預計7月24日正式提供服務。

金管會下一步已規劃，將公開收購通知納入eNotice平台，預計最快9月底前上路。未來投資人若持有遭公開收購公司股票，可直接透過電子通知掌握相關資訊，不必再等待紙本寄送。

截至6月15日，已有1,568家公司簽約使用eNotice，包括805家上市、597家上櫃、144家興櫃及22家公開發行公司，累計發送超過2,700萬筆電子通知。

投資人端方面，截至6月16日已有171萬名股東同意採用電子通知。金管會指出，平台使用規模持續擴大，股東總人次已達7,189萬。

近三年上市櫃及興櫃公司每年現金增資案件均超過140件，業者反映有強烈電子化需求。

證期局表示，目前透過eNotice發送電子通知，公司每筆支付給集保中心的費用約5元，可有效降低紙本郵寄成本並提升通知效率。

金管會 增資

延伸閱讀

配息紅包縮水？7壽險獲准配息246億元 金管會未全面放行

世芯案未完又爆榮成？金管會要求國泰投信全面清查

主動ETF再進化 00408A主動第一金優股息6月24日開募

消費型態改變與電商崛起影響 量販業界加速轉型布局

相關新聞

爸媽帶8歲小孩出遊...一家3口全遇難！律師點：獨生子遺產全充公

一對夫妻帶著8歲獨生子搭乘郵輪出遊，不幸遭遇船難，全家三口均罹難，且無法確認死亡先後順序。究竟父母與子女之間能否互相繼承遺產？兩岸法律對此有不同的處理方式。

兩岸跨境結婚必看！未達法定年齡引身分登記危機 律師曝3隱形爭議

結婚不僅是情感的昇華，更是嚴肅的法律行為。為了確保當事人具備足夠的心智與社會成熟度，兩岸法律皆針對「法定結婚年齡」設有明確門檻。

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

6月12日，太空科技巨頭SpaceX成功上市，股價在IPO後不到幾天就飆升50%，市值不但逼近2.7兆美元，還直接進逼亞馬遜（Amazon）全球第五大上市公司的位置，甚至讓執行長馬斯克（Elon Musk）個人財富暴增到1.3兆美元。馬斯克聘請23家投資銀行和經紀公司，向投資界的每個角落推銷這筆交易，不同以往的是，投資銀行這次對投資人採取的是不二價強硬態度，為什麼會這樣？我們要怎麼解讀？

筆電均價重返10年來新高！華碩訂閱用戶激增70% 加碼推售後保固服務

AI PC因記憶體與硬碟大漲價，325 GB記憶體比CPU貴，「倒掛效應」讓第3季個人電腦價格平均比去年底增35%，台灣電腦品牌龍頭華碩（2357）為穩住消費市場信心，推3大對策，包括筆電訂閱、延長保固、到府維修，助攻消費者買筆電時舒緩壓力。

新聞幕後：國票金公告讓外界誤以為旺旺支持耐斯？原來玄機在這個地方

國票金控今日召開董事會選任副董事長，最後順利選出耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，不過有趣的是，在選舉過程中，陳冠舟不僅得來不易，是歷經二程序、二次表決才順利通關，而且在第一回合討論是否設置副董事長的程序，人旺集團的二席董事還投下贊成票。

OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。