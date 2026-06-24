新聞幕後：國票金公告讓外界誤以為旺旺支持耐斯？原來玄機在這個地方

國票金控今日召開董事會選任副董事長，最後順利選出耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，不過有趣的是，在選舉過程中，陳冠舟不僅得來不易，是歷經二程序、二次表決才順利通關，而且在第一回合討論是否設置副董事長的程序，人旺集團的二席董事還投下贊成票。

根據國票金在晚間所公告的表決結果，在討論國票金是否設置副董事長一案，總共有11席董事投下贊成票，2席董事反對，1席棄權；除了公告的獨董楊家興（人旺集團推派）、獨董謝智源（公股推派）一人反對、一人棄權之外，另一位反對者，據了解，並非人旺集團，而是台鋼集團。

知情人士指出，台鋼集團在今日董事會並未出席，而是委託國票金控董事長張兆順代為表達意見，並且明確告知反對國票金控設置副董事長，因此，在設置副董事長一案上，人旺集團出乎意料的，雖然獨董楊家興反對，但法人董事楊承羲、施正峯卻投下贊成票。

重新回溯今日董事會召開的場景，在設置副董事長一案以11票贊成票過關之後，據知情人士轉述現場情況指出，獨董陳惟龍提議由陳冠舟出任副董事長、隨即耐斯集團董事陳冠如附議，而在此同時，人旺集團也當場推薦包括從一銀退休的副總，也是國票董事周慶輝、一銀副總蔡淑慧、台企銀副總乙增祥等三位公股董事作為副董事長的人選，但三位公股董事都趕忙予以婉拒，包括剛退休不久，或是經歷有限等成為婉拒理由。

對於三位公股董事的婉拒，公股金融圈人士聞訊直說：「當然拒絕！誰想淌混水？」公股金融圈人士也表示，人旺集團在國票金控設置副董事長的階段，二位法人董事是投下贊成票的，代表其認同國票金有設置副董事長的必要性，但第二階段反對陳冠舟出任副董事長，很擺明就是不讓耐斯當，在這種情況下，三位公股董事怎可能會讓自己捲入這種意氣之爭？

一位看到公告的金融圈人士也私下指出，倘若看到國票金的公告，因為11席贊成票，並不包括主席張兆順，因此，搞不清楚狀況的還會以為居然陳冠舟當選副董事長，還有來自人旺集團董事的支持，但卻不知道其實除了公告的第一階段投票之外，還有第二階段的投票，人旺集團投下贊成票的只有第一階段。

至於國票金控董事長張兆順讓討論副董事長的議程送入董事會，一位金融業高層則表示，既然國票金控的公司章程有設置副董事長的規定，那麼在股東之間沒有共識的情況之下，送交董事會來討論設置副董事長是否可行，也符合公司治理，否則，公司章程有此一規定，但是卻擋著連討論都不討論，這等於「獨厚」某一方意見的股東，而且在討論副董事長的設置時，事實證明，連人旺集團都不反對設置副董事長的合理性。此外，公股推派的獨立董事謝智源並未投下贊成票，而是因為自認判斷資訊不夠充份而棄權，足見財政部仍相當尊重獨董的自主權。