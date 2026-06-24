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尹崇堯：推動南山人壽IPO 最重要目標

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽23日舉行115年股東常會。潤泰集團總裁尹衍樑日前辭世，南山人壽董事長尹崇堯（圖）會後受訪表示，父親是很誠信正直的人，為人瀟灑自在，「真的是大俠心懷天下的風格」，他的精神與風骨對家人都有很深的影響。中央社
南山人壽23日舉行115年股東常會。潤泰集團總裁尹衍樑日前辭世，南山人壽董事長尹崇堯（圖）會後受訪表示，父親是很誠信正直的人，為人瀟灑自在，「真的是大俠心懷天下的風格」，他的精神與風骨對家人都有很深的影響。中央社

南山人壽董事長尹崇堯強調，南山人壽現階段最重要的目標仍是推動IPO，前提是必須獲得所有利害關係人的支持與祝福，包括工會在內。他表示，公司絕不會迴避勞資爭議，而是會正面溝通與處理，這也是邁向下一階段重大決策前不可或缺的關鍵工作。

尹崇堯指出，儘管工會在部分議題上展現較為強勢的立場，但他相信勞資雙方只是選擇不同的路徑，最終追求的目標其實一致，都是希望南山人壽能夠穩健發展、持續成長，並創造員工、客戶及股東多贏的局面。

台北市南山人壽企業工會成員代表昨日要求南山人壽進一步公開上市前，需先解決勞資爭議、提撥退休金。尹崇堯回應指出，無論未來採取IPO或併購等其他發展路徑，都將取得所有利害關係人的祝福。股東問及南山人壽下一步要往金控整併或IPO方向發展，尹崇堯指出，絕對是IPO優先。

尹崇堯 南山人壽

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