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南山人壽董事長尹崇堯：專注壽險 工作重心不變

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

南山人壽董事長尹崇堯說，目前最重要的身分仍是南山人壽董事長，未來不會改變，將持續專注於南山人壽的經營發展，並延續父親生前最重視的保戶照顧與社會關懷理念。至於集團旗下其他事業，包括生技醫療及電動車等領域，則將以董事身分參與經營與決策。

尹衍樑於今年5月辭世後，外界高度關注潤泰集團未來布局及接班規劃。尹崇堯昨日在主持股東會時，首度對外談及自己未來在集團中的角色定位，以及父親留下的經營理念與精神傳承，成為市場關注焦點。

尹崇堯表示，自父親尹衍樑5月26日辭世後，收到許多朋友關懷與協助，已於6月12日完成追思儀式，過程相當溫馨。談及個人未來角色，他表示，目前仍以擔任南山人壽董事長為首要角色，未來將持續專注於南山人壽經營，與過去並無不同，其他集團子公司則以董事身分參與。

尹衍樑 尹崇堯 潤泰集團

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