尹衍樑過世後南山董座首談集團發展 尹崇堯：潤泰治理 父親早已規劃

南山人壽董事長尹崇堯昨（23）日在父親尹衍樑辭世後，首度公開談及集團未來發展方向。他指出，潤泰集團長期以來已落實專業經理人制度，父親生前即已規劃相關接班與治理安排，邀請過去的重要夥伴、曾擔任中國大潤發執行長及董事長的黃明端回任集團執行長。

未來黃明端將憑藉豐富的企業經營與管理經驗，協助集團旗下各子公司董事長及總經理持續深化專業經理人治理機制，並推動既有發展策略落實，對各事業體穩健成長與長期發展將帶來相當助益。

尹崇堯昨日出席主持南山人壽股東會，他在會後表示，「父親在生前安排他的好夥伴黃明端以集團執行長身分，在符合公司治理規範下，繼續強化落實專業經理人運作，傳承父親的精神繼續往前邁進。」

尹崇堯進一步表示，黃明端於1983年、也是他出生那一年就加入潤泰集團，與集團和其父親尹衍樑的感情深厚，是其父親尹衍樑研究所時期的同學，且是少數仍在集團內曾經接受其祖父尹書田親自指導者。

過去黃明端在中國大潤發經營期間累積豐富經驗，曾被譽為中國流通業教父，在中國大潤發出售後，黃明端留任一段時間，退休後再度受邀回到集團任職。

對於集團的經營，尹崇堯指出，黃明端對集團運作及零售產業相當熟悉，擁有豐富的商業經驗和判斷能力，對於未來協助集團及旗下各子公司持續深化現行發展路徑會有很大的幫助，集團也持續在符合公司治理規範下，強化並落實專業經理人治理的運作。