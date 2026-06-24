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尹衍樑過世後南山董座首談集團發展 尹崇堯：潤泰治理 父親早已規劃

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽董事長尹崇堯。記者邱德祥／攝影
南山人壽董事長尹崇堯。記者邱德祥／攝影

南山人壽董事長尹崇堯昨（23）日在父親尹衍樑辭世後，首度公開談及集團未來發展方向。他指出，潤泰集團長期以來已落實專業經理人制度，父親生前即已規劃相關接班與治理安排，邀請過去的重要夥伴、曾擔任中國大潤發執行長及董事長的黃明端回任集團執行長。

未來黃明端將憑藉豐富的企業經營與管理經驗，協助集團旗下各子公司董事長及總經理持續深化專業經理人治理機制，並推動既有發展策略落實，對各事業體穩健成長與長期發展將帶來相當助益。

尹崇堯昨日出席主持南山人壽股東會，他在會後表示，「父親在生前安排他的好夥伴黃明端以集團執行長身分，在符合公司治理規範下，繼續強化落實專業經理人運作，傳承父親的精神繼續往前邁進。」

尹崇堯進一步表示，黃明端於1983年、也是他出生那一年就加入潤泰集團，與集團和其父親尹衍樑的感情深厚，是其父親尹衍樑研究所時期的同學，且是少數仍在集團內曾經接受其祖父尹書田親自指導者。

過去黃明端在中國大潤發經營期間累積豐富經驗，曾被譽為中國流通業教父，在中國大潤發出售後，黃明端留任一段時間，退休後再度受邀回到集團任職。

對於集團的經營，尹崇堯指出，黃明端對集團運作及零售產業相當熟悉，擁有豐富的商業經驗和判斷能力，對於未來協助集團及旗下各子公司持續深化現行發展路徑會有很大的幫助，集團也持續在符合公司治理規範下，強化並落實專業經理人治理的運作。

尹崇堯表示，父親尹衍樑留下來的風範對家人影響深遠，許多人都曾分享與父親互動的故事，也在各自生命中留下深刻印記。他形容父親是一位非常重視誠信與正直的人，做人處事瀟灑自在，有「大俠心懷天下」的風格，凡事及人所及、濟弱扶傾，這些都是子女應該發揮的精神。潤泰集團名稱即蘊含「潤澤社會、泰安民生」的理念，背後代表父親行事風格的展現。

尹崇堯談話重點
尹崇堯談話重點

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