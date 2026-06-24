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金融競爭力論壇7月1日登場／中信銀個金執行長楊淑惠：根留台灣…亞資關鍵點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行個金執行長楊淑惠。中信金／提供
中國信託銀行個金執行長楊淑惠。中信金／提供

亞洲資產管理中心推動至今滿一年，中國信託銀行個人金融事業執行長楊淑惠表示，台灣的優勢從來不是地理，而是人--那一群過去半個世紀走向全球的台商與其家族，「台灣的腹地不在土地，而在人。台商的資產在全球，但根在台灣。資本累積在台灣、家族扎根在台灣、傳承的關鍵決策也在台灣。這是台灣發展亞資中心最值得重視的基礎」。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，楊淑惠將以「立足台灣，開展亞資中心的跨境腹地」為題發表演講。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

根據中國信託與BCG共同發布的《2026台灣超高資產客群財富洞察報告》，台灣88%的高資產客戶持有境外資產，新台幣億元以上客群達12.3萬人、掌握財富逾新台幣40兆元，許多客戶涉及家族治理與世代傳承的關鍵決策時，仍選擇回台灣整體規劃--因為家族的根在台灣。

楊淑惠指出，「客戶真正需要的，是設計一套橫跨三代、整合投資、事業布局與家族治理的完整架構。」這是財富管理走向財富治理的根本轉型，也是亞資中心最值得著力的核心價值。

中國信託深耕高資產服務逾20年，從布局境外私人銀行到系統化推動家族財富治理，再到在高雄亞灣設立旗艦分行，是台灣累積最深實務經驗的金融機構之一。楊淑惠指出，當跨境資產配置、保單融資與世代傳承可以在同一平台被系統化討論，當前線關係經理可以整合投資、信託、稅務與家族治理角度與客戶對話，這才是亞資中心政策真正的成果。

她說，「台灣不需要複製香港或新加坡的路徑。我們要做的，是把由全球台商、企業家與家族網絡所形成的跨境腹地，轉化為台灣在亞洲金融版圖上最不可取代的競爭優勢。」唯有把全球需求帶回台灣、把台灣服務推向全球，才能真正讓亞洲資產管理中心成為台灣下一階段的重要競爭力。

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