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七家壽險業者配息246億元 寫史上次高紀錄
壽險業配息紅包縮水了？金管會昨（23）日宣布，核准七家壽險公司共發放246.49億元現金股息，寫史上次高紀錄。
惟據了解，部分大型壽險最終核准額度，較其原董事會規劃大幅收斂，顯示金管會審查標準仍審慎。
今年包括富邦、合庫、保誠、國泰、台灣、凱基及安聯等七家壽險公司，向金管會申請配息，最終共獲准配發246.49億元現金股息。
若以歷年配息規模來看，今年核准金額僅次於2022年核准九家壽險配發561.6億元，排名史上第二高。
這顯示壽險業歷經升息循環、市場震盪及新制接軌準備後，獲利與資本體質逐步修復。
其中，富邦人壽獲准配發114.2億元居冠，占整體配息規模近半；合庫及保誠人壽分別獲准配發6.19億元及30億元。凱基人壽則已公告獲准配發15億元。
據了解，另兩家大型本國壽險公司分別獲准配發50億元及20億元，另一家外商壽險則獲准約11億元。
七家合計配息246.49億元，若以壽險業2025年稅後純益1,808.22億元估算，盈餘分配率約13.6%，創近四年新高。
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