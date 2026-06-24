壽險百億神單吸金1,860億 利變型首度進榜

全球股市創高，投資型保單熱賣，「百億神單」再加三，壽險業今年前五月共誕生了八張百億神單，其中七張為投資型商品，一張利變型商品首度進榜，最新進榜為台灣人壽、凱基人壽、新光人壽，合計八張保單銷售突破1,860億元。

今年前五月，市場上共有八張保單銷售金額突破百億元，其中國泰人壽共拿下三張，仍為最多張數的壽險公司，「月月泰利台外幣變額年金／變額壽險」，前五月銷售金額逾490億元；「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」，銷售近450億元；「鑫超月得益台外幣變額年金／變額壽險」，銷售金額逾180億元。

元大人壽投資型商品5月單月新契約保費收入為業界前二名，其中「元元致富台外幣變額年金／變額萬能壽險 」系列投資型保險商品表現亮眼，5月新契約保費收入約73億元，累積今年前五月約211億元。

新進榜的凱基人壽「一生傳富台外幣變額年金／變額壽險」系列前五月銷售金額達100億元。凱基人壽指出，該系列商品民眾可依自身需求規劃選擇，滿足多元需求，且精選數百檔橫跨各類主題、市場之標的，涵蓋基金及指數股票型基金(ETF)、全權委託管理帳戶等，民眾可依自己的風險屬性連結適合自己之投資標的，並可隨時彈性調整投資配置比例，透過保障與投資雙管齊下，規劃更安心的保障藍圖。

據了解，台灣人壽「信鑫滿滿台外幣變額年金／萬能壽險」系列與新光人壽「美富家外幣利變終身壽險」前五月銷售金額也已突破百億元門檻。

外商安聯人壽「吉利發發台外幣變額年金／萬能壽險」今年期四月銷售已達165億元，預估前五月銷售金額有望超過200億元。

展望後市，國泰人壽表示，投資型保單銷售表現受到整體市場環境與國際局勢影響，地緣政治風險及利率政策變化帶來的市場波動仍存。不過，從中長期來看，多數投資人對市場前景維持樂觀，預期投資型保單仍可維持一定熱度，今年整體投資型新契約保費收入可望延續成長態勢。