快訊

世足賽／葡萄牙5：0大勝烏茲別克 暫居K組榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

導入情境式選擇題 國泰世華銀ATM防詐升級

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行攜手刑事局率先導入ATM「情境式選擇題」全新防詐機制。出席代表為刑事局詐防中心秘書張躍瀚（左一），國泰世華商業銀行協理廖述健（左二），國泰金控資深副總陳明環（左三），刑事局局長邱紹洲（右四），刑事局副局長蔡燕明（右二），刑事局詐防中心主任張文源（右一）。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行攜手刑事局率先導入ATM「情境式選擇題」全新防詐機制。出席代表為刑事局詐防中心秘書張躍瀚（左一），國泰世華商業銀行協理廖述健（左二），國泰金控資深副總陳明環（左三），刑事局局長邱紹洲（右四），刑事局副局長蔡燕明（右二），刑事局詐防中心主任張文源（右一）。國泰世華銀行／提供

詐騙手法日益多元，國泰世華銀行為守護民眾資產，持續精進金融防詐科技應用，並深化與內政部警政署刑事警察局合作，今年年雙方首度將防詐機制延伸至自動提款機（ATM）服務場景，率先導入ATM「情境式選擇題」，透過即時風險辨識與互動式提醒，主動攔阻疑似詐欺交易，從源頭降低民眾受騙風險，進一步強化客戶資產安全防護。

國泰世華銀行指出，詐騙集團常透過話術誘導民眾操作ATM進行資金提領或轉移，使民眾在未充分察覺風險的情況下誤入詐騙陷阱。為落實「預防勝於補救」核心理念，國泰世華持續優化ATM交易防護機制，導入多層次科技防詐措施。於ATM插入金融卡後，透過「AI影像遮蔽物偵測」技術，即時感測使用者臉部是否遭遮蔽，阻止車手從事不法行為時隱藏身分；並在交易過程中，結合「彈窗提醒機制」與「情境式選擇題」，引導民眾再次檢視交易目的。

若民眾答題結果符合詐騙風險特徵，ATM將自動退卡並中止交易，透過重複提醒與情境引導，促使民眾即時停下操作、冷靜思考交易風險並重新確認異狀，可望有效攔阻疑似詐騙匯款情事發生。

透過多重提醒與即時阻斷機制，協助民眾暫停操作、重新評估交易內容，將防詐關鍵由事後處理提前至交易當下攔阻，有效降低受騙風險。本項合作亦為國泰世華繼今年率先導入「被害者樣態」行為分析AI模型訓練與驗證機制後，另一項與刑事局合作的重要創新成果，進一步將防詐技術實際導入於ATM服務場景。

國泰世華銀行協理廖述健表示，面對詐騙手法演變，國泰世華持續強化科技防護量能，防詐策略由被動攔阻邁向主動預防。今年更以「被害者保護」為核心，於ATM導入「情境式選擇題」即時提醒機制，在交易當下引導客戶重新檢視操作目的，從源頭降低受騙風險。

同時，透過分析資金流向與使用行為，將防詐措施延伸至各服務場景，結合前線行員與數位機制，建構涵蓋事前預防與事中阻斷的整體防護體系。

未來，國泰世華將持續深化「國泰盾」四大聯防機制，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，攜手各界夥伴強化跨域合作，全面提升金融安全防護層級。

延伸閱讀

台南口罩ATM防詐有感！再導入首創自動通報警局系統 7月底上路

卓揆：跨機關攜手合作區域聯防 提升打詐成效

金融業將啟動換密碼工程

林承緯打造「AI打詐系統」下架3萬則詐騙廣告 蔣萬安連頒兩獎

相關新聞

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

6月12日，太空科技巨頭SpaceX成功上市，股價在IPO後不到幾天就飆升50%，市值不但逼近2.7兆美元，還直接進逼亞馬遜（Amazon）全球第五大上市公司的位置，甚至讓執行長馬斯克（Elon Musk）個人財富暴增到1.3兆美元。馬斯克聘請23家投資銀行和經紀公司，向投資界的每個角落推銷這筆交易，不同以往的是，投資銀行這次對投資人採取的是不二價強硬態度，為什麼會這樣？我們要怎麼解讀？

筆電均價重返10年來新高！華碩訂閱用戶激增70% 加碼推售後保固服務

AI PC因記憶體與硬碟大漲價，325 GB記憶體比CPU貴，「倒掛效應」讓第3季個人電腦價格平均比去年底增35%，台灣電腦品牌龍頭華碩（2357）為穩住消費市場信心，推3大對策，包括筆電訂閱、延長保固、到府維修，助攻消費者買筆電時舒緩壓力。

新聞幕後：國票金公告讓外界誤以為旺旺支持耐斯？原來玄機在這個地方

國票金控今日召開董事會選任副董事長，最後順利選出耐斯集團大股東陳冠舟出任副董事長，不過有趣的是，在選舉過程中，陳冠舟不僅得來不易，是歷經二程序、二次表決才順利通關，而且在第一回合討論是否設置副董事長的程序，人旺集團的二席董事還投下贊成票。

OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

日圓走弱…別急著換 先想好用途好處多

日圓持續走弱，民眾關心「現在要不要換日圓」。匯銀主管提醒，日圓便宜不代表一定要大量買進，關鍵要先分清楚目的：若是近期赴日旅遊、留學或有實際消費需求，可以分批換匯；但若是想把日圓當成投資，則要先想清楚，日圓利息偏低，投資報酬主要只能期待未來升值，風險並不低。

美日會談阻貶日圓 外匯干預機率升

外匯交易人士正高度警戒日本當局可能進場干預匯市，因為日圓進一步走弱，而且有消息傳出，日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特進行一場線上會議，雙方討論重點在於因應日圓接近歷史低點的行動選項，其中可能包含外匯干預的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。