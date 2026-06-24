富邦金串聯「邦手」 送愛全台

富邦金控（2881）「有志一同™」公益平台屆滿周年。一年來串聯15家子、孫公司，號召逾3,000位同仁化身志工「邦手」，累計投入6,843人次，在「環境、金融、陪伴、賽事」四大類合計服務46,600小時，展望未來，富邦將朝全年65,000小時服務目標邁進，將企業善意轉化為遍及全台的社會力量。

該平台前身為富邦慈善基金會愛心志工社，2025年5月正式由金控整合資源升級，攜手200餘個非營利組織，並走進新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣等各縣市社會處活動。

富邦金控董事長蔡明興表示，「公益不該有城鄉的距離。富邦志工把專業與愛心帶進最缺乏資源的角落，用行動『邦助』台灣。」

四大類志工中，金融教育是富邦投入最深的一環，從國中小建立基礎觀念、高中職探索金融職涯，到高齡資產傳承與防詐宣導，並為新住民、原住民及身心障礙等弱勢族群打造客製化課程。2026年上半年，金融教育志工講師走進255所國中小，足跡橫跨全台20個縣市（本島19縣市與離島澎湖），協助偏鄉與離島孩子及早建立正確理財觀念。

苗栗南河耶拿實驗小學校長趙文德分享，高年級學生今年5月赴日進行六天國際交流，將課堂所學化為實戰，新台幣與日圓換算迅速上手，感謝金融課程作為前置經驗，讓偏鄉孩子也能學以致用。花蓮太巴塱國小學務組長魏宸宥則觀察，課後已有學生主動將零用錢存入撲滿、設定目標逐步儲蓄。

在賽事志工面向，富邦是金融業唯一贊助國內四大馬拉松的企業，已有65位同仁投入視障陪跑員訓練；陪伴類志工則攜手MOMO親子台培育100位「富邦哥哥／姐姐」。展望未來，富邦將朝全年65,000小時服務目標邁進，盼帶動更多企業投身公益，讓善意風景成為日常。