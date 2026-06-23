金控銀行2028年接軌IFRS 18 財報獲利來源更清楚

金管會今天表示，台灣將在2028年會計年度適用國際財務報導準則第18號財務報表中之表達與揭露（IFRS 18）規定，研議「金融控股公司財務報告編製準則」等準則，投資人可更了解金控與銀行收益來源，統計14家金控、37家公發銀行、7家公發票券公司都適用。

金管會表示，參酌證券發行人財務報告編製準則相關規定，研議修正「金融控股公司財務報告編製準則」、「公開發行銀行財務報告編製準則」及「公開發行票券金融公司財務報告編製準則」，此次主要有3項修正重點。

金管會銀行局副局長王允中表示，第一是調整損益表結構，明定綜合損益表的收益及費損應按營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報。

他解釋，金融機構應判斷自身主要經營活動範圍，將收益或費損分類到適當種類。例如，以提供融資為主的銀行，借款產生的利息收入應分類於營業種類，與一般企業須將利息收入分類在投資種類不同；以投資為主的金控公司，其投資金融商品相關的損益應分類為營業種類，以符合營業特性。此次調整主要是呈現上調整，結果來看並無影響。

第二，資產負債表、現金流量表及附註揭露小幅修正。王允中解釋，像是明定應在資產負債表單獨列報商譽；因應損益表分類改變，同步修正現金流量表格式；也明定應在附註揭露管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊。

王允中表示，第三，推動財報申報無紙化。現行以紙本方式申報與傳送的財務報告與相關附件，自公告申報今年第2季財務報告起，將全面改為以電子檔案上傳到指定資訊申報網站，無須再申報紙本財報。

至於適用家數，王允中指出，包含14家金控、37家公開發行銀行、7家公開發行票券公司皆適用，沒適用的分別為輸銀與合庫票券，外界實際看到報表時點為2028年5月（即第1季報表出爐時間）。