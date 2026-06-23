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國票金董事會改選 陳冠舟為新任副董事長
國票金（2889）23日召開第九屆董事會，會中順利推選出新任副董事長，由華基國際開發有限公司代表人、現任國票金控董事、原國票金控總經理陳冠舟出任，即日起正式生效。
根據國票金控發布的重大訊息，本次人事變動屬於配合董事會任期屆滿的改選。前一任期並未設立副董事長一職，此次確定由陳冠舟出任。
據了解，在此次董事會選任副董事長的過程中，有獨立董事對該人事案表達了不同意見，不過最終仍順利由陳冠舟當選。
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