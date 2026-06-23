國票金董事會改選 陳冠舟為新任副董事長

國票金（2889）經營權之爭未完，雖然改選後已由公股取得主導權，但23日董事會通過選任「副董事長」，在掌握多數席次的公股支持下經表決由耐斯集團的陳冠舟出任，惟立委認為，公股代表若投票支持非公股人士，恐違立法院2003年的決議精神，公股圈亦有聲音咸認替特定集團「打天下」的觀感。

2026-06-23 20:35