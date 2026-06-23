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配息紅包縮水？7壽險獲准配息246億元 金管會未全面放行

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會23日宣布，核准7家壽險公司共發放246.49億元現金股息，創史上次高紀錄。圖／本報資料照片
金管會23日宣布，核准7家壽險公司共發放246.49億元現金股息，創史上次高紀錄。圖／本報資料照片

壽險業配息紅包縮水了？金管會23日宣布，核准7家壽險公司共發放246.49億元現金股息，創史上次高紀錄。惟據了解，部分大型壽險最終核准額度，較其原董事會規劃大幅收斂，顯示金管會審查標準仍審慎。

今年包括富壽、合庫、保誠、國壽、台壽、凱壽及安聯等7家壽險公司，向金管會申請配息，最終共獲准配發246.49億元現金股息。

若以歷年配息規模來看，今年核准金額僅次於2022年核准9家壽險配發561.6億元，排名史上第二高。

這顯示壽險業歷經升息循環、市場震盪及新制接軌準備後，獲利與資本體質逐步修復。

其中，富壽獲准配發114.2億元居冠，占整體配息規模近半；合庫及保誠分別獲准配發6.19億元及30億元。凱基人壽則已公告獲准配發15億元。

據了解，另兩家大型本國壽險公司分別獲准配發50億元及20億元，另一家外商壽險則獲准約11億元。

7家合計配息246.49億元，若以壽險業2025年稅後純益1,808.22億元估算，盈餘分配率約13.6%，創近四年新高。

值得注意的是，今年7家壽險雖全數獲准配息，但部分大型本國壽險最終核准額度，較先前對外揭露的董事會配息規劃，明顯大幅收斂。

保險局副局長蔡火炎表示，壽險業者申請配息前，「事前溝通一定有其必要」，最終核准金額，均與業者完成溝通後，提出的申請額度一致。

壽險業者指出，金管會除檢視獲利能力外，也會同步評估資本適足情形、接軌新一代清償能力制度（TIS）後的資本需求，及過渡措施期間的資本規劃，因此配息額度須事前充分溝通。

今年配息結果反映壽險業已逐步走出前幾年的資本壓力，但在TIS即將上路之際，金管會仍優先要求業者保留資本實力，而非全面擴大股利發放。

配息 金管會 壽險業

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