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借錢買股升溫？金管會設兩大紅線 踩線就金檢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
全民瘋台股，部分投資人以房貸、信貸與股票質押等方式加碼進場，形成「四貸同堂」現象。示意圖／AI生成
全民瘋台股，部分投資人以房貸、信貸與股票質押等方式加碼進場，形成「四貸同堂」現象。示意圖／AI生成

全民瘋台股，部分投資人以房貸、信貸與股票質押等方式加碼進場，形成「四貸同堂」現象。金管會23日表示，目前尚未規劃專案金檢，但已設下「業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，一旦踩線就可能啟動專案檢查。

檢查局副局長古坤榮說，檢查局持續關注理財型房貸、信貸及股票質押等三大授信業務的貸放金額，及逾放比率等風險指標變化。

目前相關數據仍屬正常範圍，尚未達到啟動專案金檢的條件。

不過，市場對借貸資金流向股市的疑慮持續升溫。央行指出，近期與股市相關的信用明顯擴張，但距離系統性風險仍很遠，相關情況將由金管會持續關注。

古坤榮指出，若金融業出現業務成長異常，或風險指標顯著變化等情況，金管會將評估辦理專案金檢。目前授信風險控管、內控制度及法遵執行情形，也已納入國銀一般業務檢查重點。

外界也擔憂，「四貸同堂」是否可能重演雙卡風暴。對此，古坤榮表示，兩者背景並不相同。

當年雙卡風暴主因是銀行過度擴張信用卡與現金卡業務，導致部分民眾無力負擔高利率債務；目前信貸審核則須符合DBR22倍規定，即無擔保債務不得超過平均月收入22倍。

銀行局副局長王允中也說，雙卡風暴後，銀行除遵守DBR規範外，也建立更完整的貸後管理制度。

若發現客戶實際資金用途與申貸內容不符，例如將原本非投資用途貸款轉作股票投資，銀行可依規定提前收回資金，或採取相關風險控管措施。

從放款數據來看，金管會尚未看到個人放款異常擴張情況。

5月單月銀行新增放款4,283億元，其中民營企業放款增加3,006億元，高於個人放款增加的1,990億元。

王允中表示，目前放款成長動能仍以企業投資、生產及營運周轉需求為主，並未出現個人放款激增現象。

若與去年同期相比，房貸增加4,830億元、車貸增加175億元、小額信貸增加758億元，增幅皆屬合理範圍，尚未達到異常警戒水準。

金管會

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