不甩立院監督？國票金副董出爐 立委將提案公股代表不得支持非公股

國票金（2889）經營權之爭未完，雖然改選後已由公股取得主導權，但23日董事會通過選任「副董事長」，在掌握多數席次的公股支持下經表決由耐斯集團的陳冠舟出任，惟立委認為，公股代表若投票支持非公股人士，恐違立法院2003年的決議精神，公股圈亦有聲音咸認替特定集團「打天下」的觀感。

立法院曾於2003年5月30日決議：為確保政府及國營事業轉投資事業、國營事業民營化後公股股權權益，並兼顧該事業能永續經營，避免產生利益輸送情事，「應規定股東會改選董事、監察人時，公股股權代表不得支持非公股代表。」

國票金本次改選前，立院財委會朝野立委也強力監督，立委賴士葆表示，上開決議仍迄今仍有效，但上月質詢財長時卻鑽此漏洞，說只針對股東選董事，而非董事長，因此他提案：為避免產生利益輸送情事，要求財政部對所屬公股事業董事長與副董事長選舉時，不得支持非公股代表。

雖然當時財委會因出席委員不足而技術性不成案，不過賴士葆強調他一定會在院會處理總預算時再次提案處理，要把立法院2003年決議的精神擴大到「官股董事不得投給民股成為董事長或副董事長」，他說，可以不挑戰國票金是否該設立副董事長，但由民股自己去選，公股如果投票給特定陣營顯有利益輸送之嫌。這並非只針對國票金，而是所有政府轉投資事業一體適用。

民進黨立委林楚茵也特別提醒財部，外界在看是否有圖利特定集團，橫空出世副董事長是否為公司治理常態，包括檢調都在看，官股給盟友該有的位置或職稱都要小心謹慎。

賴士葆指出，立院通過的預算案或特定決議具有拘束行政部門的法律效力，屬於「措施性法律」，具有類法律位階效力，行政機關應該遵守，大法官釋字已有解釋。

黨政人士指出，過去財部政策是對沒有主導權的事業要逐步退出，因此不站邊，如今態度丕變。況且論股權實力，公股之外第二大股東是持股9.98%的旺旺（2816），結果副董竟然是股權更少者。

公股圈也有聲音認為大股東不論公股行庫或旺旺，甚至寶佳也有相當持股，皆是「真金白銀」買進，公股去年買進已被套牢在高點，國票金的根本癥結是股權實力不夠者卻總是講話大聲，才衍生諸多治理亂象，既然要主導權就增加持股及解決問題。