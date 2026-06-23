聽新聞
0:00 / 0:00
以價制量 元大證金宣布拉高質押借款利率至3.92%
券商資金荒延燒，因應資金吃緊，元大證金今天傍晚公告，因應市場環境變化及金融同業放款利率調整，專案借款或基富通基金借款利率將自7月1日起從原本的2.89%調整為3.92%。
至於貸款專案標的，元大證金也宣布其「快馬貸」專案、也就是股票和ETF質押借款優惠方案，新的調整方式將從6月25號起正式更動，主要有以下調整的重點，其中有六檔的槓桿式ETF全部都被剔除，包括：
一【精選標的】：
新增1檔ETF：00403A主動統一升級50
二【限定標的】：
新增4檔個股、剔除4檔個股及6檔ETF。
1.新增4檔個股如下：
（1） 3443 創意、（2）3665貿聯-KY、（3）4958 臻鼎-KY、（4）8046南電。
2.剔除4檔個股如下：
（1） 1301 台塑、（2）2002 中鋼、（3）2207 和泰車、（4）2327 國巨
3.剔除6檔ETF如下：
（1） 00663L國泰台灣50正2、（2）00685L群益台灣50正2（3） 00631L元大台灣50正2、（4） 00675L富邦臺灣加權正2、（5） 00680L元大美債20正2、（6）00688L國泰20年美債正2。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。