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以價制量 元大證金宣布拉高質押借款利率至3.92%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大證金今天宣布拉高質押借款利率至3.92%。圖／本報資料照片
元大證金今天宣布拉高質押借款利率至3.92%。圖／本報資料照片

券商資金荒延燒，因應資金吃緊，元大證金今天傍晚公告，因應市場環境變化及金融同業放款利率調整，專案借款或基富通基金借款利率將自7月1日起從原本的2.89%調整為3.92%。

至於貸款專案標的，元大證金也宣布其「快馬貸」專案、也就是股票和ETF質押借款優惠方案，新的調整方式將從6月25號起正式更動，主要有以下調整的重點，其中有六檔的槓桿式ETF全部都被剔除，包括：

一【精選標的】：

新增1檔ETF：00403A主動統一升級50

二【限定標的】：

新增4檔個股、剔除4檔個股及6檔ETF。

1.新增4檔個股如下：

（1） 3443 創意、（2）3665貿聯-KY、（3）4958 臻鼎-KY、（4）8046南電。

2.剔除4檔個股如下：

（1） 1301 台塑、（2）2002 中鋼、（3）2207 和泰車、（4）2327 國巨

3.剔除6檔ETF如下：

（1） 00663L國泰台灣50正2、（2）00685L群益台灣50正2（3） 00631L元大台灣50正2、（4） 00675L富邦臺灣加權正2、（5） 00680L元大美債20正2、（6）00688L國泰20年美債正2。

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