以價制量 元大證金宣布拉高質押借款利率至3.92%

券商資金荒延燒，因應資金吃緊，元大證金今天傍晚公告，因應市場環境變化及金融同業放款利率調整，專案借款或基富通基金借款利率將自7月1日起從原本的2.89%調整為3.92%。

至於貸款專案標的，元大證金也宣布其「快馬貸」專案、也就是股票和ETF質押借款優惠方案，新的調整方式將從6月25號起正式更動，主要有以下調整的重點，其中有六檔的槓桿式ETF全部都被剔除，包括：