台壽內鬼案 金管會追查禮券未通報疑點

台灣人壽內鬼案，恐涉內控多環節失靈。金管會透露，台壽此案內控制度涉及多個控管環節，將逐項檢視是否存在未建立、或未落實內控情況；市場認為，意味台壽面臨的恐不只是單一內控裁罰。

依照《保險法》規定，違反內稽內控者，最重可處1,200萬元罰鍰。

檢調調查指出，台壽楊姓女員工長期負責保費退費與懸帳清理業務，涉嫌利用系統漏洞及職務便利，4年間以「螞蟻搬磚」方式，將原應退還保戶的1,656萬餘元匯入自己及親友帳戶。

此外，楊女還涉嫌侵占公司用於客訴補償的7-ELEVEN禮券944張、價值約9.44萬元。士林地檢署已依詐欺、業務侵占及洗錢等罪嫌起訴楊女及協助處理資金的親友。

值得注意的是，金管會指出，台壽去年通報重大偶發事件時，內容僅涉及「懸帳挪用」，至於私吞禮券部分，金管會是23日從媒體報導才得知。

目前尚不清楚台壽當時是否知情，或是否涉及通報不完整情形，仍待進一步釐清。

保險局副局長蔡火炎表示，台壽去年已就此案申報重大偶發，檢查局也已完成檢查並提出檢查意見，目前正依行政程序處理中。

蔡火炎強調，此案除涉及個人違法行為外，更牽涉公司內控制度是否有效落實。也因內控包含多個控管環節，金管會將逐一檢視是否存在未建立或未落實內控情形。

依《保險法》規定，若查有內控制度缺失，單一違規行為可處60萬元至1,200萬元罰鍰；至於最終是否裁罰、涉及多少缺失項目及裁罰金額，仍待金管會完成相關調查後決定。