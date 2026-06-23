央行進場調節新台幣終止連三黑 外資「上午匯入、下午匯出」

台股23日創高後震盪拉回，終場翻黑，不過新台幣匯率展現抗貶力道，終止連續三個交易日走貶，收盤升值0.6分，以31.625元作收，總成交量28.385億美元。

匯銀人士指出，今天外資資金流向呈現「上午匯入、下午匯出」。早盤外資拋匯需求主要與前一交易日股票交割款有關，較偏向資金調度需求，並非明確看多台股或看空美元的方向性操作。

不過，隨著午後台股賣壓浮現，外資賣超數據出爐後，外資同步於外匯市場買進美元並匯出資金，使新台幣一度轉貶。匯銀觀察，臨近收盤前中央銀行進場調節，提供市場美元流動性，使新台幣由貶翻升，終場守住升值格局。

市場人士表示，近期央行操作方向仍以買進美元為主，在兼顧匯市穩定與外匯存底管理下，適度進場平抑短線波動，避免匯率出現過度升貶。

從國際匯市來看，美元指數近日重返101以上水準，反映市場對美元需求回溫。亞洲貨幣方面，日圓持續偏弱，韓元亦受到壓力，使區域貨幣普遍承受貶值壓力。

匯銀分析，雖然新台幣相較其他亞洲貨幣表現相對穩定，但在美元走強及區域市場情緒偏保守影響下，短期匯價仍將受到國際資金流向及外資動向牽動。後續除觀察美元指數變化外，外資在台股與匯市的操作方向，以及央行調節力道，仍將是影響新台幣走勢的重要關鍵。