世芯案未完又爆榮成？金管會要求國泰投信全面清查

世芯-KY（3661）案還沒落幕，國泰投信又冒出第二顆未爆彈了嗎？金管會證實，前董事郭明鑑今年5月27日起再擔任榮成（1909）董事，在其辭任前，榮成同屬利害關係企業。金管會已要求國泰投信，需全面清查旗下基金及全委帳戶是否持有榮成股票。

依規定，投信董事與被投資公司董事為同一人，即屬利害關係人，投信旗下基金、及未經客戶書面同意的全權委託帳戶，均不得投資該公司發行的股票。

證期局副局長黃厚銘說，郭明鑑從5月27日出任榮成董事起，到6月22日辭任國泰投信董事止，榮成即屬國泰投信利害關係企業。

若旗下基金或全委帳戶於此期間持有榮成股票，都必須依規定處理。

但金管會目前尚未掌握國泰投信是否持有榮成股票。

黃厚銘表示，國泰投信必須自行盤查旗下基金及全委帳戶投資情況，金管會也將進一步了解盤查結果。

除了榮成案外，金管會也進一步了解，郭明鑑擔任國泰投信六年董事期間，是否還擔任其他一般公司董事卻未跟投信申報。

國泰投信先前因未掌握郭明鑑自2025年5月起擔任世芯獨董，導致旗下8檔基金及全委帳戶違規投資世芯，並延至今年1月才發現，金管會已表態將依法裁罰。

此外，銀行局同步清查後發現，郭明鑑兼任世芯及榮成董事職務均已向國泰世華銀行申報，銀行也完成建檔管理，且兩家公司與國泰世華銀均無授信往來，因此未涉及銀行法相關利害關係人授信問題。