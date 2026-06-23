弱日圓紅利接棒 鉅亨買基金：多重利多支撐日股續航力

日圓持續維持弱勢，加上全球AI投資浪潮帶動日本科技供應鏈需求升溫，成為推升日股屢創新高的重要動能。今年以來，日經225指數大漲近四成並突破7萬點大關，反映市場看好日本企業獲利成長與經濟基本面改善。「鉅亨買基金」表示，現階段日本同時具備AI供應鏈受惠、弱日圓出口紅利、企業治理改革及獲利上修等多項利多，後市仍具表現空間，投資人可透過日股基金參與這波由產業升級與企業獲利驅動的長線成長行情。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近年全球主要股市創高的核心驅動力來自AI，而日本正是這波AI投資浪潮中不可或缺的重要角色。雖然日本沒有如美國科技巨頭般掌握雲端平台或大型AI模型，但在半導體材料、設備、精密零組件、感測器及高階製造領域具備深厚技術優勢。

隨著AI投資從晶片設計逐步延伸至資料中心、先進製程、封裝測試與自動化設備，甚至進一步發展至代理式AI與物理AI應用，日本企業受惠範圍持續擴大。張榮仁指出，日本在AI產業鏈中扮演關鍵供應者角色，相關企業獲利成長潛力可望持續反映在股價表現上。

除了AI題材之外，弱勢日圓也是支撐日本經濟與企業獲利的重要推手。張榮仁表示，當日圓維持相對弱勢時，日本出口企業以美元等外幣計價的海外營收，在換算回日圓後可望放大營收與獲利表現，同時提升產品國際競爭力，進一步帶動出口成長與經濟擴張。

根據最新數據，日本2026年5月出口年增率達17%，已連續九個月維持正成長，創下近年來最佳表現。其中受惠AI需求帶動，電器機械出口大增32.4%，機械設備出口也成長6.7%。張榮仁指出，在AI需求持續強勁與出口動能同步增溫下，日股行情已不再只是匯率題材，而是建立在企業獲利與經濟成長同步改善的基礎之上。

根據市場預估，2026年日股企業每股盈餘（EPS）年增率可望達26.6%，顯示本輪日股創高背後具有實質獲利支撐，而非單純依靠本益比擴張所形成的泡沫行情。當企業獲利持續成長，市場對日本企業價值重估的空間也將進一步擴大。

展望後市，張榮仁表示，投資人仍須留意日圓快速升值、日本央行貨幣政策調整，以及全球AI資本支出放緩等風險因素，但從長期角度來看，日本同時具備AI供應鏈優勢、出口紅利、企業治理改革、經濟成長擴張與企業獲利提升等多重利多，結構性成長趨勢仍值得期待。建議可透過日股基金分散布局，並採取「鉅亨超底王」、結合定期定額及急跌自動加碼方式參與日股市場成長機會。